Formula 1, la preview del GP Messico: circuito, gomme, meteo e programmazione
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DEL GP
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
IL PROGRAMMA DEL GP MESSICO LIVE SU SKY SPORT F1
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy
LE GOMME PIRELLI A CITTA' DEL MESSICO
Pirelli porta il trio di mescole da asciutto più morbide della gamma: C3 come Hard (bianca), C4 come Medium (gialla) e C5 come Soft (rossa). La combinazione tra le soft, il riasfaltamento di gran parte del tracciato e le caratteristiche estreme dell'altitudine (oltre 2.200 m sul livello del mare) rappresenta la sfida strategica principale del weekend. L'aria rarefatta riduce carico aerodinamico ed efficienza dei freni, mentre la pista rinnovata presenterà un'elevata evoluzione del grip e rischio di graining.
IL METEO PER IL GP MESSICO: DOMENICA 1 NOVEMBRE ALLE 21 SU SKY
Condizioni ideali per il match point iridato. Gran Premio al secco con cielo limpido, aria a 27°C e raffiche di vento moderate sul rettilineo dei box. Senza l'insidia della pioggia, la vera sfida per i piloti e per Kimi Antonelli sarà la gestione del degrado termico sul lunghissimo stint di gara.