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F1, la preview del GP Miami: circuito, gomme, giri previsti e meteo

Cosa c'è da sapere prima di scendere in pista

  • Nome circuito: Miami International Autodrome
  • Dove si trova: Miami, Florida (Usa) - si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium
  • Lunghezza: 5.412 m
  • Curve: 19
  • Giri del GP: 57
  • Giri della Sprint: 19

Le gomme Pirelli per la gara in Florida

A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista.

Il meteo per il GP di Miami 2026

  • Possibili temporali, con percentuale di rovesci al momento piuttosto alta
  • Temperatura attorno ai 28 °C
  • Vento che soffierà a una velocità media di 11 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h