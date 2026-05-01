GP Miami
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Prove Libere 1
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F1, la preview del GP Miami: circuito, gomme, giri previsti e meteo
Cosa c'è da sapere prima di scendere in pista
- Nome circuito: Miami International Autodrome
- Dove si trova: Miami, Florida (Usa) - si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium
- Lunghezza: 5.412 m
- Curve: 19
- Giri del GP: 57
- Giri della Sprint: 19
Le gomme Pirelli per la gara in Florida
A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista.
Il meteo per il GP di Miami 2026
- Possibili temporali, con percentuale di rovesci al momento piuttosto alta
- Temperatura attorno ai 28 °C
- Vento che soffierà a una velocità media di 11 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h