GP Qatar
27 novembre - 29 novembre 2026
GP Qatar
27 novembre - 29 novembre 2026
Formula 1, la preview del GP Qatar: circuito, giri, gomme e meteo
IL PROGRAMMA DEL GP QATAR LIVE SU SKY
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA:
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
- Giri del GP: 57
LE PREVISIONI METEO PER IL GP A LUSAIL
- Giornata parzialmente soleggiata con massima in lieve calo a 27°C e vento leggero da nord intorno ai 10 km/h; l'escursione termica serale (fino a 19°C) e l'aumento dell'umidità dopo il tramonto metteranno alla prova il rendimento delle gomme nei 57 giri del Gran Premio
LE GOMME PER IL GP DEL QATAR
- Per il Gran Premio del Qatar 2026 a Lusail, Pirelli porta in pista le tre mescole più dure della gamma ovvero C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft), già impiegate quest'anno sui tracciati ad alto carico di Suzuka e Silverstone.