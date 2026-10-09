GP Singapore
9 ottobre - 11 ottobre 2026
GP Singapore
9 ottobre - 11 ottobre 2026
F1, la preview del GP Singapore: i dati essenziali
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA
- Nome circuito: Marina Bay Street Circuit
- Lunghezza: 4,900 Km
- Curve: 19
- Giri della Sprint: 19
- Giri del GP: 62
IL PROGRAMMA DEL GP IN DIRETTA SU SKY SPORT F1
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
LE GOMME PER IL FINE SETTIMANA A MARINA BAY
- Pirelli conferma il trio più morbido della gamma (C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft) per le sfide sotto i riflettori del Gran Premio di Singapore 2026.
IL METEO PER DOMENICA 11 OTTOBRE, GIORNO DELLA GARA
- Molto nuvoloso con deboli piogge pomeridiane in rapido esaurimento; serata calda e soffocante con umidità vicina all'80%.
- Semafori verdi tra i riflettori di Singapore in una vera e propria sauna tropicale, con l'asfalto in asciugatura che imporrà una prova di forza estrema a piloti e pneumatici.