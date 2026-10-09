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GP Singapore
9 ottobre - 11 ottobre 2026
Circuito GP Singapore
GP Singapore
9 ottobre - 11 ottobre 2026
  • PREVIEW
  • RISULTATI

F1, la preview del GP Singapore: i dati essenziali

COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA

  • Nome circuito: Marina Bay Street Circuit
  • Lunghezza: 4,900 Km
  • Curve: 19
  • Giri della Sprint: 19
  • Giri del GP: 62

IL PROGRAMMA DEL GP IN DIRETTA SU SKY SPORT F1

  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 - Gara
  • Ore 16: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 16.30: Debriefing
  • Ore 17: Notebook
  • Ore 17.15: Race Anatomy

LE GOMME PER IL FINE SETTIMANA A MARINA BAY

  • Pirelli conferma il trio più morbido della gamma (C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft) per le sfide sotto i riflettori del Gran Premio di Singapore 2026.

IL METEO PER DOMENICA 11 OTTOBRE, GIORNO DELLA GARA

  • Molto nuvoloso con deboli piogge pomeridiane in rapido esaurimento; serata calda e soffocante con umidità vicina all'80%.
  • Semafori verdi tra i riflettori di Singapore in una vera e propria sauna tropicale, con l'asfalto in asciugatura che imporrà una prova di forza estrema a piloti e pneumatici.