Kimi Antonelli campione, le 5 gare della svolta per la sua carrierai momenti chiave
Introduzione
Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1 dopo un 2026 praticamente perfetto, caratterizzato da ben 9 vittorie. Tra queste, ce ne sono due che hanno senza dubbio dato una svolta totale nella consapevolezza della forza di Kimi. Ma nel corso della sua giovane carriera prima dell'arrivo nel Circus, non sono mancati altri momenti chiave in cui il giovane 20enne ha avuto modo di mettersi in mostra e di capire davvero tutto il suo talento. Dal successo in Francia con il polso rotto all'incredibile rimonta di Monza di quest'anno. Di seguito le cinque gare della svolta della carriera del nuovo campione del mondo
Quello che devi sapere
2022: Fia Motorsport Games di F4, la vittoria... con un polso rotto
- A soli 16 anni, una delle prestazioni più grandi della giovane carriera di Kimi Antonelli fu nell'ottobre del 2022, quando conquistò la medaglia d'oro nella finale KCMG di Formula 4 dei FIA Motorsport Games (una specie di "Olimpiadi" della Formula 4). Un weekend pazzesco e una gara dominata. A rendere questo successo così speciale fu il fatto che Antonelli vinse nonostante si fosse rotto il polso nelle qualifiche. Proprio così: a seguito di un contatto con Charlie Wurz, il polso della mano sinistra sbatte contro la scocca e si rompe. Ma per Kimi, come dimostrato, non fu mica un problema. "Mi sono detto: 'Pazienza, guiderò con una mano'", disse l'allora 16enne.
- Antonelli vinse sia la Qualifying Race del sabato pomeriggio che la gara della domenica. Per la precisione, chiuse l'ultima gara con 7 secondi di vantaggio sul secondo. "Il polso era bloccato dalla fasciatura stretta, ma mi faceva male. Guidavo soprattutto con il braccio destro e usavo veramente poco la mano sinistra. Nella gara finale ho sofferto negli ultimi giri, ma sono stato bravo ad accumulare sin da subito un buon margine sugli avversari, che mi ha permesso di stare tranquillo", raccontò a 'Tkart Magazine'.
- Con quel successo, Kimi chiuse il suo anno con le vittorie nei campionati italiano e tedesco di Formula 4. Per cronaca: dopo quell'infortunio, Antonelli decise di sottoporsi a un intervento chirurgico nel mese di novembre.
FOTO: @kimi.antonelli - Instagram
2023: Freca, la vittoria del campionato nella bagnata Zandvoort
- Un successo, quello che vi racconteremo a breve, che aveva già dato l'idea della forza di Kimi Antonelli. Il 15 ottobre del 2023, il pilota della Prema trionfò in Freca, al termine di una gara da assoluto protagonista in quel di Zandvoort. A rendere complicata la situazione e a esaltare ancor di più la prestazione dell'italiano fu il meteo. La pioggia, infatti, rese difficili le condizioni per i piloti. Per tutti, tranne che per Kimi.
- Nonostante l'asfalto umido, Antonelli - che partì in ottava posizione - in tre giri riuscì a completare subito la rimonta, salendo al comando della gara. E da lì, non ci fu più storia. La gara venne sospesa per un incidente, ma alla ripartenza Kimi non fece altro che continuare il suo indiscusso dominio, chiudendo al traguardo con ben 12 (12!) secondi su Marcus Amand, secondo classificato. Vittoria già da fuoriclasse e titolo.
FOTO: @kimi.antonelli - Instagram
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2024: la prima gioia in F2, a Silvestone sotto la pioggia
- Il primo successo in F2 non si può di certo dimenticare e non possiamo dire che non abbia rappresentato uno dei momenti chiave della carriera di Antonelli. Ancora una volta, oltre alla vittoria esaltiamo anche le condizioni e il modo in cui Kimi ha vinto: nella Sprint a Silverstone, nel tempio del motorsport, al termine di una gara pazza sotto il diluvio con due safety e tante interruzioni.
- Il rovesciamento dei primi dieci tempi in qualifica offrì a Kimi (Prema) e a Zane Maloney (Rodin) di partire dalla prima fila. Nonostante le difficoltà divise tra: pioggia, incidenti, bandiere rosse e safety car, Kimi Antonelli non si fece minimamente influenzare dalla situazione e chiuse, contro tutto e tutti, da solo sotto la bandiera a scacchi con 8"6 di vantaggio sul secondo classificato. E pensare che l'ultimo italiano a vincere in Formula 2 era stato Luca Ghiotto in Ungheria nella Sprint Race del 2020...
2026: Monaco, vittoria da dominatore e da record...
- In Formula 1 ci sono vittorie su certe piste che ti permettono di entrare di diritto nella storia. Una di queste è sicuramente quella di Monte-Carlo. Nel Principato, nel suo magico anno, Kimi Antonelli dominò il Gran Premio, mettendo a segno il quinto successo consecutivo, al termine di una gara pazza caratterizzata da due safety car e da una bandiera rossa.
- Dopo la pole position nella qualifica, Antonelli in gara riuscì a tenere sempre la prima posizione in partenza. Ma non è mica finita qui. Il successo a Monte-Carlo, infatti, permise a Kimi di diventare il primo teenager a vincere nel Principato ('sbriciolando' il record di precocità di Hamilton, vincitore 23enne nel 2008) e a far registrare un grande slam (pole, vittoria, giro veloce e gara condotta dall'inizio alla fine). Divenne anche il terzo vincitore italiano a Monaco dopo Patrese nel 1982 e Trulli nel 2004. Scusate se è poco.
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2026: Monza e quel trionfo indimenticabile
- Che cosa dire, invece, di questo successo? Un autentico capolavoro da parte di Kimi. Partito dal fondo dello schieramento (per la precisione 19°) per via del cambio di motore, il pilota Mercedes ha realizzato una rimonta che ha dell'incredibile. Dopo il primo giro è già 13° e in meno di 10 giri si prende la sesta posizione. Siamo al giro numero 18 e Kimi è in testa. La rimonta è completata.
- "È stata un'emozione unica, vivere quel momento lì con tutti i tifosi. Credo che il podio di Monza sia il più bello dell'anno per come è strutturato. Vedere così tanti tifosi e cantare l'inno è stato un momento indimenticabile. Poi c'è stato anche il contesto della gara, partendo praticamente ultimo e andare a vincere, per questo Monza credo sia stata la vittoria più emozionante fino adesso", ha poi raccontato il pilota Mercedes lo scorso settembre.
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