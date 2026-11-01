Introduzione

Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1 dopo un 2026 praticamente perfetto, caratterizzato da ben 9 vittorie. Tra queste, ce ne sono due che hanno senza dubbio dato una svolta totale nella consapevolezza della forza di Kimi. Ma nel corso della sua giovane carriera prima dell'arrivo nel Circus, non sono mancati altri momenti chiave in cui il giovane 20enne ha avuto modo di mettersi in mostra e di capire davvero tutto il suo talento. Dal successo in Francia con il polso rotto all'incredibile rimonta di Monza di quest'anno. Di seguito le cinque gare della svolta della carriera del nuovo campione del mondo

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT