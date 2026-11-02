Introduzione

E' il 2017 quando la Mercedes mette gli occhi su un bambino di 11 anni con la velocità nel sangue. Il suo nome è Andrea Kimi Antonelli, è un fenomeno nei kart e una promessa del motorsport. L’intuizione di Toto Wolff di metterlo sotto contratto da ragazzino, di farlo crescere saltando qualche naturale passaggio e di concedergli il volante di un sette volte campione F1 come Lewis Hamilton è stata ripagata con il titolo vinto appena al secondo anno nel circus. Ecco come Toto ha vinto la sua scommessa con Kimi, il baby fenomeno, il predestinato