Introduzione

Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1. A Città del Messico parte ufficialmente la festa per il pilota italiano, che ha capitalizzato il secondo match point a disposizione per chiudere i conti. Una stagione che Kimi ha gestito alla grande, soprattutto nel duello con il compagno di squadra George Russell. Ma dove il 20enne ha fatto realmente la differenza? Scopriamolo di seguito. Dati di Michele Merlino

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT