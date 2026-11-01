Introduzione

L'anatomia di un fenomeno. Punto per punto, vi spiego chi è davvero Kimi Antonelli e gli aspetti chiave del trionfo nel Mondiale 2026: il suo stile di guida e il suo enorme talento. Ma c'è molto di più da raccontare sul successo di questo ragazzo che ha anche nella semplicità e nella capacità d'ascolto alcune delle (numerose) armi a sua disposizione. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, è stato decisivo per costruire il campione che il giovane bolognese è diventato oggi

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT