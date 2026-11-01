Kimi Antonelli, lo stile di guida e come è nato un fenomeno mondiale'KIMI ANATOMY'
Introduzione
L'anatomia di un fenomeno. Punto per punto, vi spiego chi è davvero Kimi Antonelli e gli aspetti chiave del trionfo nel Mondiale 2026: il suo stile di guida e il suo enorme talento. Ma c'è molto di più da raccontare sul successo di questo ragazzo che ha anche nella semplicità e nella capacità d'ascolto alcune delle (numerose) armi a sua disposizione. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, è stato decisivo per costruire il campione che il giovane bolognese è diventato oggi
Quello che devi sapere
'KIMI ANATOMY': TALENTO E TESTA
Non esiste un unico segreto dietro la crescita e il trionfo di Kimi Antonelli. Più che di formule nascoste, si tratta di un mix di doti naturali straordinarie e di un profilo umano molto particolare. Qui, punto per punto, vi spiego chi è il nuovo campione del mondo di Formula 1!
LA FORZA DELLA SEMPLICITA'
Non prendetela come una considerazione banale, dettata dagli eventi e dal grande successo che Kimi ha riscosso anche prima dell'aritmetico titolo mondiale. Però siamo di fronte un ragazzo davvero speciale. Molto speciale. AKA, il nostro Andrea Kimi Antonelli, è dotato di un talento fuori dal comune, ma al tempo stesso mantiene una grande semplicità e un altrettanto grande apertura mentale. Questo, vi assicuro, fa la differenza dentro e fuori dalla pista.
MENTALITA' APERTA E CAPACITA' DI ASCOLTO
Una delle caratteristiche distintive di Antonelli che ho potuto osservare in questi suoi quasi due anni di Formula 1 è la sua incredibile ricettività. Ve la descrivo così:
- Spugna di informazioni: è estremamente aperto al confronto e ascolta con attenzione i pensieri, i pareri e i suggerimenti che arrivano dall'esterno o dal team.
- Ricerca del miglioramento: non si chiude mai nelle proprie convinzioni ("io guido così e basta"). Se un altro pilota va più forte, se c'è una traiettoria migliore o un diverso assetto da cui poter imparare, lui cerca di fare proprio il meglio da tutto ciò che lo circonda.
- Intelligenza e lucidità: possiede un'intelligenza estremamente acuta unita a una testa pulita, libera da condizionamenti negativi o problemi extra-pista (come pressioni logoranti).
LA SERENITA' E L'AMORE PER IL PROPRIO LAVORO
C'è un altro elemento che mi ha colpito molto. A differenza di altri, Kimi vive la sua professione con una serenità e una leggerezza fuori dal comune:
- Passione pura: ama il suo lavoro più di ogni altra cosa. Passare 12-14 ore al giorno in pista, per 300 giorni all'anno, non è un peso per lui, ma rappresenta il sogno di tutta la vita.
- Equilibrio mentale: è un ragazzo sereno che riesce a staccare la spina e a dormire tranquillamente 9 o 10 ore a notte, anche alla vigilia di una gara importantissima o subito dopo aver ottenuto un grande risultato
KIMI E' COME UN SOFTWARE CHE "AUTO-APPRENDE"
Il suo percorso di crescita può essere paragonato a un sistema tecnologico in costante evoluzione:
- Capacità di apprendimento: funziona come un software che "auto-apprende", migliorando giorno dopo giorno rispetto a quello precedente e aggiungendo ogni volta nuovi elementi al proprio bagaglio.
- L'ambiente ideale: questo processo è favorito anche dalla presenza di un ottimo gruppo di persone intorno a lui, capace di lasciarlo libero e di leggere con grande lucidità i suoi momenti.
L'ADATTAMENTO ALLE POWER UNIT E LA GESTIONE DELL'ENERGIA
Kimi si è inserito e adattato molto bene allo stile di guida richiesto dalle moderne monoposto. Queste vetture, equipaggiate con power unit in cui circa il 50% della potenza deriva dalla parte elettrica e alimentate da una batteria limitata - piuttosto "capiente" e restrittiva rispetto alle reali necessità -, richiedono grande parsimonia.
- Guida parsimoniosa: è fondamentale riuscire a essere estremamente efficienti con l'energia utilizzata, per averla a disposizione proprio nei punti in cui serve di più nel corso del giro.
- Ottimizzazione del metodo: Antonelli è riuscito a ottimizzare questa delicata fase grazie al suo peculiare stile di guida.
LE CARATTERISTICHE DELLO STILE DI GUIDA DI KIMI
Analizzando come Kimi gestisce la vettura in pista, emergono alcuni tratti distintivi molto precisi:
- Stile combinato: è un pilota che usa molto il "combinato", cioè tende a utilizzare freno e sterzo insieme.
- Ingresso curva rapido: Ha una fase di ingresso molto veloce, dalla staccionata/frenata fino al punto di corda.
- Uso incisivo dello sterzo: è molto "sharp" (incisivo, tagliente) con il volante e tende a muoverlo più rapidamente rispetto ad altri piloti (come ad esempio Russell).
- Rotazione anticipata della vettura: sfruttando l'uso del volante e prolungando la frenata fino al punto di corda, riesce a far ruotare la macchina verso l'uscita in anticipo, garantendosi così una fase di trazione e accelerazione molto pulita ed efficace.
VANTAGGI IN TERMINI DI PRESTAZIONE E TEMPISTICHE
Questo modo di interpretare la guida porta a vantaggi concreti sul giro secco:
- Anticipare l'acceleratore: portare tanta velocità a centro curva gli permette, in circuiti particolarmente energivori, di poter andare sull'acceleratore qualche metro dopo rispetto ad altri (come faceva Russell).
- Riserva di energia a fine rettilineo: riuscire a gestire meglio i flussi consente di avere qualche metro in più di energia a fine rettilineo, un fattore determinante per guadagnare tempo prezioso sul giro.
- Sfruttamento totale delle fasi di guida: sfrutta al massimo ogni singola fase del tracciato grazie a una tecnica ormai affinata e cucita su misura per le esigenze di queste monoposto.
IL FATTORE CHIAVE E L'IMPATTO SU RUSSELL
Dire esattamente dove si vinca un campionato di Formula 1, soprattutto se composto da ventiquattro gare in cui non esiste un singolo momento decisivo, è complesso. Tuttavia, ci sono alcune fasi determinanti:
- Partenza fulminea della stagione: tenendo conto che in avvio di stagione la Mercedes non era certo la macchina di riferimento, presentarsi subito competitivi fin dalla seconda gara ha probabilmente intaccato la mente e le certezze di Russell.
- La spiazzata psicologica: Russell si è trovato spiazzato e non è riuscito a reagire prontamente all'arrivo di un ragazzino molto più giovane ma estremamente veloce.
- La pressione iniziale: all'inizio della stagione, Russell si è presentato con una certa dose di sicurezza e arroganza, quasi convinto che, avendo la macchina per vincere, sarebbe stato lui l'uomo a conquistare tutte le gare. Trovarsi affiancato da un rookie che lo aveva già battuto l'anno precedente lo ha colto impreparato
LA CAPACITA' DI ISOLARSI NELLA LOTTA MONDIALE
Un altro aspetto fondamentale è la capacità di Kimi di rimanere isolato dalla pressione della lotta per il titolo:
- Lavoro metodico per compartimenti: grazie anche al supporto del team (sia Mercedes che del suo staff personale), Antonelli è riuscito a chiudersi dentro un bozzolo protettivo in cui si ragiona sessione per sessione e gara per gara.
- Il metodo "punto per punto": affrontare ogni momento - dalle prove libere alle qualifiche Q1, Q2, Q3 - come un compartimento stagno ricorda l'approccio del tennis (pensare a ogni punto o a ogni servizio). Questo metodo aiuta a rimanere concentrati sull'obiettivo senza perdersi in pensieri o distrazioni esterne.
LA FORZA E LA COSTANZA DEL RENDIMENTO
Il grande punto di forza di Kimi risiede anche nella sua solidità complessiva:
- Capacità di andare forte: saper esprimere una velocità straordinaria riducendo al minimo gli errori.
- Gestione degli errori: al di là di qualche piccola sbavatura (come a Miami) o di lievi imperfezioni, in una stagione così lunga e logorante non ci sono stati grandi falli o battute d'arresto significative.