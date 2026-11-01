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Kimi Antonelli, lo stile di guida e come è nato un fenomeno mondiale

'KIMI ANATOMY'
Matteo Bobbi

Matteo Bobbi

Introduzione

L'anatomia di un fenomeno. Punto per punto, vi spiego chi è davvero Kimi Antonelli e gli aspetti chiave del trionfo nel Mondiale 2026: il suo stile di guida e il suo enorme talento. Ma c'è molto di più da raccontare sul successo di questo ragazzo che ha anche nella semplicità e nella capacità d'ascolto alcune delle (numerose) armi a sua disposizione. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, è stato decisivo per costruire il campione che il giovane bolognese è diventato oggi

 

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

Quello che devi sapere

'KIMI ANATOMY': TALENTO E TESTA

Non esiste un unico segreto dietro la crescita e il trionfo di Kimi Antonelli. Più che di formule nascoste, si tratta di un mix di doti naturali straordinarie e di un profilo umano molto particolare. Qui, punto per punto, vi spiego chi è il nuovo campione del mondo di Formula 1!

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LA FORZA DELLA SEMPLICITA'

Non prendetela come una considerazione banale, dettata dagli eventi e dal grande successo che Kimi ha riscosso anche prima dell'aritmetico titolo mondiale. Però siamo di fronte un ragazzo davvero speciale. Molto speciale. AKA, il nostro Andrea Kimi Antonelli, è dotato di un talento fuori dal comune, ma al tempo stesso mantiene una grande semplicità e un altrettanto grande apertura mentale. Questo, vi assicuro, fa la differenza dentro e fuori dalla pista.

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MENTALITA' APERTA E CAPACITA' DI ASCOLTO

Una delle caratteristiche distintive di Antonelli che ho potuto osservare in questi suoi quasi due anni di Formula 1 è la sua incredibile ricettività. Ve la descrivo così:

  • Spugna di informazioni: è estremamente aperto al confronto e ascolta con attenzione i pensieri, i pareri e i suggerimenti che arrivano dall'esterno o dal team.
  • Ricerca del miglioramento: non si chiude mai nelle proprie convinzioni ("io guido così e basta"). Se un altro pilota va più forte, se c'è una traiettoria migliore o un diverso assetto da cui poter imparare, lui cerca di fare proprio il meglio da tutto ciò che lo circonda.
  • Intelligenza e lucidità: possiede un'intelligenza estremamente acuta unita a una testa pulita, libera da condizionamenti negativi o problemi extra-pista (come pressioni logoranti).

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LA SERENITA' E L'AMORE PER IL PROPRIO LAVORO

C'è un altro elemento che mi ha colpito molto. A differenza di altri, Kimi vive la sua professione con una serenità e una leggerezza fuori dal comune:

  • Passione pura: ama il suo lavoro più di ogni altra cosa. Passare 12-14 ore al giorno in pista, per 300 giorni all'anno, non è un peso per lui, ma rappresenta il sogno di tutta la vita.
  • Equilibrio mentale: è un ragazzo sereno che riesce a staccare la spina e a dormire tranquillamente 9 o 10 ore a notte, anche alla vigilia di una gara importantissima o subito dopo aver ottenuto un grande risultato

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KIMI E' COME UN SOFTWARE CHE "AUTO-APPRENDE"

Il suo percorso di crescita può essere paragonato a un sistema tecnologico in costante evoluzione:

  • Capacità di apprendimento: funziona come un software che "auto-apprende", migliorando giorno dopo giorno rispetto a quello precedente e aggiungendo ogni volta nuovi elementi al proprio bagaglio.
  • L'ambiente ideale: questo processo è favorito anche dalla presenza di un ottimo gruppo di persone intorno a lui, capace di lasciarlo libero e di leggere con grande lucidità i suoi momenti. 

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L'ADATTAMENTO ALLE POWER UNIT E LA GESTIONE DELL'ENERGIA

Kimi si è inserito e adattato molto bene allo stile di guida richiesto dalle moderne monoposto. Queste vetture, equipaggiate con power unit in cui circa il 50% della potenza deriva dalla parte elettrica e alimentate da una batteria limitata - piuttosto "capiente" e restrittiva rispetto alle reali necessità -, richiedono grande parsimonia.

  • Guida parsimoniosa: è fondamentale riuscire a essere estremamente efficienti con l'energia utilizzata, per averla a disposizione proprio nei punti in cui serve di più nel corso del giro.
  • Ottimizzazione del metodo: Antonelli è riuscito a ottimizzare questa delicata fase grazie al suo peculiare stile di guida. 

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LE CARATTERISTICHE DELLO STILE DI GUIDA DI KIMI

Analizzando come Kimi gestisce la vettura in pista, emergono alcuni tratti distintivi molto precisi:

  • Stile combinato: è un pilota che usa molto il "combinato", cioè tende a utilizzare freno e sterzo insieme.
  • Ingresso curva rapido: Ha una fase di ingresso molto veloce, dalla staccionata/frenata fino al punto di corda.
  • Uso incisivo dello sterzo: è molto "sharp" (incisivo, tagliente) con il volante e tende a muoverlo più rapidamente rispetto ad altri piloti (come ad esempio Russell).
  • Rotazione anticipata della vettura: sfruttando l'uso del volante e prolungando la frenata fino al punto di corda, riesce a far ruotare la macchina verso l'uscita in anticipo, garantendosi così una fase di trazione e accelerazione molto pulita ed efficace.

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VANTAGGI IN TERMINI DI PRESTAZIONE E TEMPISTICHE

Questo modo di interpretare la guida porta a vantaggi concreti sul giro secco:

  • Anticipare l'acceleratore: portare tanta velocità a centro curva gli permette, in circuiti particolarmente energivori, di poter andare sull'acceleratore qualche metro dopo rispetto ad altri (come faceva Russell).
  • Riserva di energia a fine rettilineo: riuscire a gestire meglio i flussi consente di avere qualche metro in più di energia a fine rettilineo, un fattore determinante per guadagnare tempo prezioso sul giro.
  • Sfruttamento totale delle fasi di guida: sfrutta al massimo ogni singola fase del tracciato grazie a una tecnica ormai affinata e cucita su misura per le esigenze di queste monoposto.

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IL FATTORE CHIAVE E L'IMPATTO SU RUSSELL

Dire esattamente dove si vinca un campionato di Formula 1, soprattutto se composto da ventiquattro gare in cui non esiste un singolo momento decisivo, è complesso. Tuttavia, ci sono alcune fasi determinanti:

  • Partenza fulminea della stagione: tenendo conto che in avvio di stagione la Mercedes non era certo la macchina di riferimento, presentarsi subito competitivi fin dalla seconda gara ha probabilmente intaccato la mente e le certezze di Russell.
  • La spiazzata psicologica: Russell si è trovato spiazzato e non è riuscito a reagire prontamente all'arrivo di un ragazzino molto più giovane ma estremamente veloce.
  • La pressione iniziale: all'inizio della stagione, Russell si è presentato con una certa dose di sicurezza e arroganza, quasi convinto che, avendo la macchina per vincere, sarebbe stato lui l'uomo a conquistare tutte le gare. Trovarsi affiancato da un rookie che lo aveva già battuto l'anno precedente lo ha colto impreparato

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LA CAPACITA' DI ISOLARSI NELLA LOTTA MONDIALE

Un altro aspetto fondamentale è la capacità di Kimi di rimanere isolato dalla pressione della lotta per il titolo:

  • Lavoro metodico per compartimenti: grazie anche al supporto del team (sia Mercedes che del suo staff personale), Antonelli è riuscito a chiudersi dentro un bozzolo protettivo in cui si ragiona sessione per sessione e gara per gara.
  • Il metodo "punto per punto": affrontare ogni momento - dalle prove libere alle qualifiche Q1, Q2, Q3 - come un compartimento stagno ricorda l'approccio del tennis (pensare a ogni punto o a ogni servizio). Questo metodo aiuta a rimanere concentrati sull'obiettivo senza perdersi in pensieri o distrazioni esterne. 

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LA FORZA E LA COSTANZA DEL RENDIMENTO

Il grande punto di forza di Kimi risiede anche nella sua solidità complessiva:

  • Capacità di andare forte: saper esprimere una velocità straordinaria riducendo al minimo gli errori.
  • Gestione degli errori: al di là di qualche piccola sbavatura (come a Miami) o di lievi imperfezioni, in una stagione così lunga e logorante non ci sono stati grandi falli o battute d'arresto significative. 

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