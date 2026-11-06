F1, Mercedes campione costruttori in Brasile se... Le combinazioni

Introduzione

Dopo il trionfo iridato di Kimi Antonelli in Messico, a San Paolo la Mercedes può fare il bis con il campionato costruttori. La Ferrari è l'unica squadra ancora in lotta, anche se staccata di oltre 100 punti. Ecco la situazione in classifica e le combinazioni. Il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2 - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE