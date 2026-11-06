F1, Mercedes campione costruttori in Brasile se... Le combinazioni

F1, Mercedes campione costruttori in Brasile se... Le combinazionile combinazioni
Introduzione
Dopo il trionfo iridato di Kimi Antonelli in Messico, a San Paolo la Mercedes può fare il bis con il campionato costruttori. La Ferrari è l'unica squadra ancora in lotta, anche se staccata di oltre 100 punti. Ecco la situazione in classifica e le combinazioni. Il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP BRASILE: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2 - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE
Quello che devi sapere
Match point Mercedes in Brasile: la situazione
- Dopo il Mondiale piloti vinto da Kimi Antonelli in Messico, la Mercedes arriva in Brasile con l'occasione di far suo anche il titolo costruttori, che manca a Brackley dal 2021
- A quattro gare dal termine della stagione, solo la Ferrari è ancora matematicamente in lotta: la Scuderia di Maranello è seconda a 504 punti, 126 in meno della Mercedes
- Da qui a fine stagione, se tutti gli appuntamenti vengono confermati, ogni squadra può raccogliere un massimo di 172 punti (43 per weekend). Dopo il GP del Brasile ne rimarranno 129 a disposizione
La classifica costruttori prima del GP Brasile
- Mercedes - 630 punti*
- Ferrari - 504*
- Red Bull - 380
- McLaren - 371
- Racing Bulls - 104
- Alpine - 74
- Haas - 30
- Audi - 23
- Williams - 12
- Aston Martin - 7
- Cadillac - 0
*Ancora in lotta per il titolo costruttori
Motori - Formula 1 - GP Gran Bretagna
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Come la Mercedes può diventare campione costruttori in Brasile
- Alla Mercedes basterà chiudere il GP del Brasile con più di 128 punti di vantaggio sulla Ferrari per conquistare il titolo. Dopo questo fine settimana, infatti, rimarranno in palio 129 punti: anche in caso di arrivo a pari punti con la Ferrari dopo Abu Dhabi, le Frecce d'argento si aggiudicherebbero il titolo per un maggior numero di vittorie
- Con un vantaggio attuale di 126 punti, la Mercedes deve quindi conquistare 3 punti in più della Ferrari questo weekend per chiudere matematicamente i discorsi iridati
- Il team di Toto Wolff deve però fare i conti con una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza per George Russell per l'utilizzo di un nuovo motore endotermico. Anche nel migliore dei casi, quindi, l'inglese partirà almeno 6°
Le combinazioni
Mercedes sarà campione a prescindere dal risultato della Ferrari se finisce il GP Brasile:
- 1^ e 2^
- 1^ e 3^
- 1^ e 4^
- Se la Ferrari non dovesse andare a punti, un 8° posto per Antonelli o Russell basterebbe alla Mercedes per assicurarsi il titolo
- Se la Ferrari vincesse la gara, la Mercedes dovrebbe chiudere 2^ e 3^ con l'altra Ferrari 8^ o peggio per vincere il campionato
- Una doppietta Ferrari, invece, rinvierebbe tutto a Las Vegas
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Il calendario dopo il Brasile
GP Brasile live su Sky: il programma
Sabato 7 novembre:
- Ore 15.30 - FP3
- Ore 19 - Qualifiche
Domenica 8 novembre:
- Ore 18: Gara
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