Il brasiliano Rafael Camara è il campione 2025 della Formula 3. Un successo che parla anche italiano dato che il pilota classe 2005 ha centrato il titolo con il tream tricolore Trident e dal 2021 fa parte della Ferrari Driver Academy. Partenza della Feature Race di Formula 3 all'Hungaroring con il leader del campionato Camara (Trident) in pole position e i suoi rivali lontanissimi in griglia di partenza, tutti tranne Boya (Campos), il quale però ha un distacco troppo elevato per essere un pericolo immediato in chiave campionato. Sotto la pioggia e con pista bagnata si parte con Safety Car e rolling start. Per Camara e agevole andare via in testa, mentre Tramnitz si gira alla seconda tornata e perde altre posizioni.



Al terzo giro contatto Benavides-Bilinski: Safey Car. Ripartenza al settimo giro. Camara leader, in ottava posizione un ottimo Badoer. Battaglia Ugochukwu-Xie, errore del cinese e contatto, l'americano fora. Altra Safety Car. Con grande gioia di Rafael Camara, che senza colpo ferire inanella giri verso una potenziale 'vittoria aritmetica del campionato' con una gara di anticipo. Camara leader, davanti a Boya, Tsolov è tredicesimo, Tramnitz soltanto diciannovesimo, mentre Badoer ha guadagnato altre due posizioni salendo al sesto giro. Tracciato che va asciugandosi velocemente, intanto, mentre la gara si avvicina alla metà dei giri programmati quando la Safety Car lancia una nuova partenza alla undicesima tornata. E Tsolov ne approfitta per risalire in nona posizione, mentre dietro Leon tampona Hedley. Tsolov, ottavo a undici giri dal termine, lotta strenuamente per tenere aperto il campionato fino a Monza.



A dieci giri dal termine, mentre Tsolov sale in settima posizione, Camara segna il giro veloce. Nel giro successivo Badoer cede la sesta piazza a Tsolov, che ha recuperato ben quindici posizioni e segna anche il giro velocr della gara a dodici minuti dal termine (la corsa è passata intanto dalla durata a giri alla durata a tempo). Stenshorne, Del Pino e Wharton azzardano e rientrano ai box per montare le gomme slick. Camara in difficoltà negli ultimi minuti, con Boya molto aggressivo, ma nulla più cambia... Rafael Camara arriva fino in fondo e porta a casa il suo sogno cullato fin da bambino, conquistando la vittoria e il titolo 2025 della Formula 3 con una gara di anticipo. Per lui -uomo del futuro della Ferrari Academy- Monza sarà solo una grande passerella dal cuore rosso...



Campione nella sua stagione da rookie: "È stata un'annata lunga, psicologicamente complessa, ora posso rilassarmi. Non è stato un lavoro arrivato per caso, l'ho costruito per tutta la vita passo dopo posso. Ho fatto tutto il possibile per ottenere questo, spero di aver regalato al mio Paese e ai brasiliani un bel momento. Non mi aspettavo di riuscirci, ora potrò tornare a casa più sereno per qualche settimana, ma non smetterò certamente di concentrarmi sul mio futuro e su un altro anno di crescita". Camara chiude i giochi anticipatamente, a una gara dal termine, con 157 punti. Dietro ci sono i due uomini Campos: Boya (108) e Tsolov (106). Per Badoer un settimo posto che vale tantissimo. Due volte a punti in Ungheria, il suo miglior week-end.