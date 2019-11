1/40

"In una fredda notte russa, ho pensato che il modo migliore per scaldarsi fosse abbracciarsi tutti quanti dopo un gol": Douglas Costa è stato decisivo nella serata di Mosca che ha consegnato alla Juventus il pass per gli ottavi: gran gol al 93' su un super assist di tacco del Pipita Higuain e via ai festeggiamenti... (foto da Instagram)