Motori e non solo alla 77esima edizione dell'Eicma (Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo) che si è chiusa alla Fiera di Rho-Milano con numeri da record: 800mila visitatori hanno preso d'assalto gli 8 padiglioni, rappresentati da 43 Paesi, ricchissimi di novità e anche di splendide modelle che hanno regalato sorrisi e "selfie" agli appassionati. Stanche, ma soddisfatte dell'affetto ricevuto in questi giorni, tante di loro - come la splendida Marialaura Caccia - hanno ringraziato i fan su Instagram