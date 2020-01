Capodanno super di Cristiano Ronaldo, in versione "ballerino" con la fidanzata Georgina Rodriguez. Festa e balli scatenati anche per il Papu Gomez e i compagni dell'Atalanta Muriel e Zapata. E poi Leo Messi e Antonella, Piatek, Milik, Icardi e tanti altri: vediamo come hanno festeggiato i calciatori l'arrivo del 2020