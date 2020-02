L'attaccante brasiliano ha festeggiato in anticipo il suo 28° compleanno (è nato il 5 febbraio, come Cristiano Ronaldo) con un grande party a Parigi. Tra gli invitati i compagni di squadra del Paris Saint-Germain e le loro mogli (tra cui Wanda Icardi), tutti vestiti di bianco, come da "dress code" della serata