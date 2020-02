1/20

Federica Nargi ha festeggiato a Milano i suoi "primi" 30 anni e al suo fianco naturalmente c'era il compagno Alessandro Matri, ex attaccante del Brescia, attualmente svincolato. "Giungere ai 30 mi ha sempre fatto 'paura' - scrive sul suo profilo Instagram la showgirl romana - non per l'età che avanza, ma per il significato che gli ho sempre dato. Da una Donna di 30 anni ci si aspetta determinazione nelle scelte, il sapere quello che si vuole... Essere una Donna è un impegno quotidiano.30 anni... qualche traguardo e altrettante sconfitte... alcuni rimpianti e pochi rimorsi..."