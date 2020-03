10/20

Ciro e Jessica hanno tre figli: due bambine (Giorgia e Michela) e un maschietto, Mattia, l'ultimo arrivato in casa Immobile. "Come hai vissuto le prime gravidanze, lontano dalla famiglia?", chiedono. "È stato difficile - ammette Jessica - ero una bambina anch'io. Forse all'epoca mi sentivo grande, ma grande non ero... Avevo 22 anni, ero spesso solo e non ci ero abituata. Ma Ciro era sempre con me, mi dava tanta serenità e forza". (foto Instagram @jessicamelena)