Fiocco azzuro in casa Morata: è nato Edoardo! Il terzo maschietto - dopo i gemellini Alessandro e Leonardo per l'attaccante della Juventus e la splendida moglie e mamma Alice Campello, modella veneziana e stella di Instagram. "Benvenuto al mondo - le prime parole del bomber spagnolo - e grazie amore mio per avermi reso ancora una volta l'uomo più felice del mondo". (Foto Instagram @alvaromorata @alicecampello)