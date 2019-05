Sono già diversi i calciatori in vacanza e con loro le bellissime compagne. È volato in Messico con Desire il laziale Correa, qualche giorno in Sicilia per l'interista Stefan de Vrij e la fidanzata Doina. Primi bikini per lady Morata e per la dolce metà di Rugani, mentre Wanda Icardi è in Thailandia