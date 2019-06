Tempo di vacanze per molti calciatori (e non solo) della Serie A e loro splendide compagne. Giovanni Simeone e la sua Giulia alle Bahamas, Mateo e Irene Musacchio in Grecia, De Rossi e Sara Felberbaum negli Stati Uniti, Totti e Ilary in Costa Azzurra, Simone Verdi e fidanzata in Giappone e Wanda Icardi è appena tornata dalla Thailandia