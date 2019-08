Festa in casa Empoli per la vittoria nella prima giornata di campionato di Serie B contro la Juve Stabia. Un successo sofferto, arrivato grazie al rigore segnato da La Gumina che ha regalato il definitivo 2-1 ai toscani, passati in vantaggio con una rete del centrocampista Filippo Bandinelli. Un gol per la splendida fidanzata Oriana che ha ricambiato con un "vamos" e un cuore in una story su Instagram