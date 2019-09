Gol al debutto in Champions per il centrocampista sardo che ha "salvato" l'Inter nel recupero della sfida con lo Slavia Praga, pareggiata 1-1 a San Siro. Una rete dedicata alla bellissima moglie Federica Schievenin che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso il post di Nicolò con un tenero: "just for me", solo per me

INTER-SLAVIA PRAGA 1-1: GLI HIGHLIGHTS