Mi spiego meglio. Vedere al traguardo solo 10 piloti dei 18 partiti al Sachsenring (su 22 totali) non è stato uno spettacolo indimenticabile. È vero anche che cadute e infortuni sono delle variabili che non si possono prevedere. Ma se le scuderie della classe regina cominciassero ad attingere dalle categorie inferiori come accade in Formula1? Di certo ne guadagnerebbe lo spettacolo