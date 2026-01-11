Il 2026 della MotoGP si preannuncia ad alto volume

Il 2026 della MotoGP corre ad alto volume. È l’ultimo anno prima della rivoluzione tecnica del 2027, tra fine di cicli, mercato piloti aperto e nuove gerarchie da scrivere. Come nella musica, tra tour d’addio e superstar alla Lady Gaga, Marquez guida la scena, mentre Bagnaia, Martin, Quartararo e tutti gli altri cercano il controcanto