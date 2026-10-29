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l'intervista

Martín: "Con Márquez la mia sfida più grande. Voglio fare la storia con Aprilia"

Sandro Donato Grosso

Dalle difficoltà dopo gli infortuni alla lotta per il titolo contro Marc Márquez, Jorge Martín ha imparato a vivere le corse con maggiore serenità. Il pilota Aprilia si racconta in questa intervista, realizzata prima della caduta di Phillip Island e della frattura composta del radio

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