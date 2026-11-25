Non sarà un Gran Premio come gli altri. A Valencia si chiude un'epoca tecnica della MotoGP, quella delle 1000 cc, e si salutano piloti, squadre e collaborazioni destinate a cambiare già dalla prossima stagione. Tra la festa per Marc Márquez, la lotta per il secondo posto nel Mondiale e gli ultimi verdetti ancora da assegnare, il paddock guarda già alla rivoluzione del 2027