l'intervista
Moreira: "Obiettivo Mondiale con Honda entro tre anni. Mi ispiro a Senna e Michael Jordan"
Il 22enne pilota brasiliano ha avuto nel 2026 un'ascesa rapidissima: nel suo anno di esordio in MotoGP è stato nominato rookie of the year e ha conquistato un posto nel team ufficiale per il 2027. Ma non finisce qui... La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport e in versione integrale su Sky Sport Insider
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