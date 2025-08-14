Il pilota Ducati, nella sua intervista a Sky Sport nel giovedì di Spielberg, parla delle vacanze, delle aspettative per la seconda parte di stagione e anche di come sia andata la prova con la Panigale al Balaton Park in vista del GP Ungheria della prossima settimana. Poi nel media scrum rivela: "Ho riguardato le mie migliori gare del passato, mi serviva per ricordare a me stesso quanto fossi forte in frenata. Oggi sembra che ci sia in pista un altro pilota..."

Sono state vacanze di svago, di pensieri, di ragionamenti? Che tipo di vacanze sono state?

"Di sconnessione totale da tutto. Sono partito, mi sono proprio goduto la vacanza. Relax totale con Domizia e col cane, è stato fantastico. E poi sono tornato e ho ricominciato gli allenamenti. Ho avuto sei giorni di vacanza e poi siamo ripartiti subito a bomba. Secondo me abbiamo fatto una preparazione molto importante per questa seconda parte, vedremo da venerdì come ci troveremo".

La prima parte obiettivamente è stata difficile, al di sotto delle aspettative. Cosa ti aspetti da questa seconda?

"Intanto non mi voglio porre niente come obiettivo, se non quello di riuscire a tornare a vincere. Ma senza impormi niente. Devo vedere cosa possiamo fare per tornare a trovarmi bene. Abbiamo capito che in generale questa moto va guidata in modo diverso. Devo aspettarmi cose diverse e non è facile accettarlo, perché ho creato uno stile di guida in questi anni che mi ha sempre dato tanto e quest’anno non sta funzionando. Bisogna riadattarsi completamente e non è scontato. Però le ultime gare non sono andate male: sicuramente come risultati non ho ottenuto quello che avrei voluto, ma siamo sempre andati forte in gara e l’importante è quello. Bisogna ripartire da lì".

Siamo su una pista storicamente amica della Ducati: quali sono i punti chiave di questo tracciato?

"E’ una pista un po’ a sé: ha grandissime staccate e mi ci sono sempre trovato bene, ho vinto tutte le gare delle ultime tre edizioni. E’ un posto positivo ma aspettiamo, perché anche Mugello, Jerez e Assen lo erano… Prendiamola con calma e vediamo se riusciremo a ottenere un buon risultato".

Ti faccio un’ultimissima domanda sul Balaton Park, perché siete stati a girare con le Panigale. Che circuito è Pecco?

"E’ una cosa diversa dal resto, le moto saranno da adattare al circuito, è molto piccolo. Sicuramente è diverso. Non c’è molto da dire in realtà...".

"Ho rivisto i video del passato, per ricordarmi di cosa sia capace in frenata"

Queste invece le dichiarazioni rilasciate da Bagnaia nel media scrum con gli altri giornalisti presenti in Austria. A partire dalle sensazioni sulla GP25: "Nonostante abbia cambiato diverse cose, le criticità sono rimaste le stesse dall'inizio - ha dichiarato -. Dobbiamo trovare altre soluzioni e lavorare per ritrovare il feeling". Poi ancora: "Ho riguardato alcune mie gare dal 2021 al 2024 per ricordarmi cosa sono in grado di fare: ho visto la mia forza in staccata, nel superare gli altri piloti e nel seguirli. E poi ho visto alcune gare di quest'anno e sembra che in pista ci sia un Pecco completamente diverso. Una delle cose che soffro di più oggi è lo stare in scia agli altri ed era difficile superarmi in staccata. E così ho capito che il mio stile non è adatto a questa moto, con cui non ho alcuna confidenza. Dovrò cambiare parecchio il mio stile di guida e non è facile perché devo cambiare il modo di frenare. Sto comunque capendo in cosa migliorare, sto cercando di adattarmi. Marc si è subito trovato bene, secondo me anche perché non ha mai guidato la GP24. E poi la moto è adatta al suo stile, ma io voglio lavorare su me stesso per farcela".

Sul Balaton Park

In chiusura qualche sensazione in più sul Balaton Park: "E' molto lenta, penso che dovremmo cambiare molto l'assetto delle moto. Le attuali MotoGP non sono adatte a una pista come quella. Penso che andremo piuttosto piano, forse non useremo neanche la sesta...".