Sprint Race di Spielberg da dimenticare per Pecco Bagnaia. Il torinese, che scattava dalla terza casella in griglia, ha avuto un problema in partenza con la sua moto che si è messa a "bandiera" ed è stato risucchiato dal gruppo. Successivamente, a 6 giri dal termine, è stato costretto al ritiro per dei problemi allo pneumatico posteriore. Il pilota Ducati ha commentato su Sky Sport la sua Sprint Race

Cosa è successo?

"Prima di dire qualcosa di sbagliato, vorrei aspettare che in Michelin mi sappiano dire cos’è successo. Non ce lo spieghiamo, è difficile da spiegare. Dal wamp up lap sentivo qualcosa di strano. Poi sono partito, ho avuto uno scivolamento improvviso. Dopo 3 giri ho completamente finito la gomma dietro, ho iniziato a ‘shakerare’ sul dritto in maniera particolare. La moto era molto instabile, tant’è che sono arrivato alla prima curva senza freni. Da lì mi sono ritirato perché non aveva senso. Shakerava così perché sul dritto spinnava davvero tanto".

Abbiamo sentito Di Giannantonio, aveva un problema di vibrazione allo pneumatico posteriore. Quindi non c’è una correlazione con quello che è successo in partenza con la gomma?

"Diciamo che quando una gomma ha così poco grip come poi ha avuto può essere. Però se guardiamo Aldeguer, a cui è successa la stessa cosa, poi è riuscito a girare forte. Può essere un insieme di cose: lato sporco, il fatto che dietro avesse poco grip. È un po’ strano. Appena terminata la gara è venuto Piero Taramasso per chiedermi cosa fosse successo, abbiamo chiacchierato un attimo. Gli ho esposto le sensazioni e hanno preso la gomma per analizzarla. La cosa strana è che quella era la gomma eletta come miglior soft del weekend, la gomma ‘race’. È molto strano che sia successo quello che è successo".

La casella di partenza sarà la stessa domani…

"È sempre meglio partire in prima fila ma non dovrebbe succedere quello che è successo oggi. Feeling fantastico ieri, così come stamattina nelle FP2. In qualifica qualcosa non è andato come ci saremmo aspettati ma ho fatto il 3° tempo. Poi in gara non funzionava niente, è difficile così. Si rimane positivi, sapendo che domani abbiamo una bella possibilità".

Ci può essere un legame tra la partenza e la moto che si muoveva molto?

"Potrebbe essere che la gomma dopo 3 giri era completamente finita, non potevo accelerare al di fuori delle curve. Provavo a spingere nei rettilinei e tendeva a iniziare a fare spin. Magari il traction control interveniva per bloccare e iniziava a creare quel movimento che creava instabilità. È correlato al grip dietro. Mancavano dei pezzi sullo pneumatico ma ci sta, quando spinna così tanto la temperatura sale tantissimo e si creano le bolle. È normale che si fosse creato del blister, ma non punto il dito contro nessuno perché non credo fosse una cosa prevedibile. È una cosa su cui bisogna lavorare per evitarle in futuro".

Nel Q2 sei andato tanto forte con le gomme usate. In ottica gara lunga, se tutto funzionerà normalmente, hai il passo per vincere?

"Se riuscissi a partire bene sicuramente una possibilità c'è. Sappiamo che Marc sia oggi che ieri è andato molto forte ed è il rivale principale. Aspettiamo domani, spero di riuscire a partire per lo meno bene e riuscire a mettermi nella condizione di poter spingere e poi si vedrà. La gara è lunga, bisogna gestire tanto. Credo che la gomma gara sarà la media, aspettiamo domani e vediamo".

"Non avevo gomma dopo 3 giri, mi era già successo"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "In sella sembrava di avere tanta instabilità al posteriore già dal giro di riscaldamento, per cui sarà importante avere un riscontro dagli ingegneri. Scattare dal lato sporco non ha aiutato visto che anche Aldeguer ha avuto problemi, ma onestamente non mi aspettavo quest'esito. Dal passo dimostrato fino a stamattina ero convinto che sarei potuto entrare in zona punti e perfino sul podio, ma non c'è stato verso. Dopo 3 giri non avevo più gomma e la moto era instabile: a volte capita, mi era già successo a Barcellona nel 2023 e nella Sprint in Qatar lo stesso anno.