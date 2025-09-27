MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Motegi

Pecco è tornato. Nel weekend che potrebbe sautare il titolo del suo compagno di squadra, Bagnaia ha sorpreso tutti, firmando una pole position cristallina, impeccabile, sottolineata dal nuovo record della pista, sotto il muro del ‘43: 1.42.911. "Fantastico tornare a guidare come mi piace – ha detto il pilota della Ducati, sorridente e sereno come non lo si vedeva da tempo -. Rispetto alla pole di Brno, venuta fuori per caso, questa è frutto di un lavoro che mi ha permesso di sfruttare il potenziale della moto. Devo ringraziare la squadra che ha fatto le ore piccole per sistemare la moto". La svolta, ha aggiunto Pecco, è stata il test di Misano che ha indicato la possibile via d’uscita: "Finalmente riesco a sentire il limite della Desmosedici, ma senza il test di Misano non ce l’avrei fatta, in quell’occasione abbiamo messo a fuoco tutto". Gli abbracci tra i tecnici, il sorriso soddisfatto di Dall’Igna, l’abbraccio con la sorella Carola appena sceso dalla moto, le congratulazioni di Marquez, sono la dimostrazione di una leggerezza ritrovata, di un incubo scacciato via. Si era capito fin dal primo turno di prove libere che questo weekend avrebbe seguito un percorso diverso. Fin qui è andato tutto alla perfezione. Manca ancora la conferma della gara, ma il buon umore ritrovato è un bel cambio di passo. "Sapevamo di potercela fare, era solo questione di tempo", il commento del team manager della Ducati ufficiale, Davide Tardozzi. Quindi i riflettori si sono spostati sull’altra metà del box.

Marc Marquez parte 3°, titolo più vicino con Alex 8°

Il terzo posto di Marc Marquez, meno incisivo rispetto alle gare precedenti, ha liberato altri sorrisi. Il titolo sembra più vicino, dal momento che suo fratello Alex, l’unico ancora in grado di ritardarne la festa, ha chiuso cinque posizioni più indietro. "Il feeling è stato migliore di ieri, nonostante una piccola caduta -ha confermato Marc -. La prima fila era l’obiettivo principale, per chiudere il campionato in questo weekend. E sono contento anche per Pecco e per la squadra".

Mir in prima fila, Bezzecchi dalla 9^ casella

In prima fila, a salvare l’onore dei padroni di casa, s’è infilata a sorpresa la Honda ufficiale di Joan Mir, salutata da altrettanta soddisfazione nel suo box (lo spagnolo mancava questo risultato da più di tre anni). E’ mancato Pedro Acosta, l’ultimo poleman di Motegi, fermato a inizio Q2 da un problema tecnico, ma al pilota della Ktm è bastato un solo giro per prendersi il quarto posto, di fianco a un convincente Quartararo e a Franco Morbidelli, passato dalla Q1. Luca Marini, con la seconda Honda, e Marco Bezzecchi, primo delle Aprilia, completano la terza fila rispettivamente con il settimo e nono tempo.