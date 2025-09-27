Un altro Marquez, un altro Bagnaia. Come se si fossero scambiati i ruoli, Pecco ha dominato qualifiche e gara Sprint, Marc ha faticato a salire sul podio, con qualche errore di troppo fin dal via e un lungo inseguimento. Ma per lo spagnolo era importante portare a casa un secondo posto che forse stona dopo le vittorie a ripetizione il sabato (sequenza interrotta a Misano, la gara prima), ma in ballo c’è un titolo. L’obiettivo primario a cui pensare, il resto adesso conta poco. Grazie a una prestazione anonimia del fratello (partito dalla nona posizione, arrivato al traguardo decimo, salvandosi da una caduta) Marc ha guadagnato altri 9 punti, più di quanto gli serviva prima del via per mettersi in bacheca il nono titolo, domenica, a fronte di un vantaggio di 191 punti.

La doppietta che fa felice Dall'Igna

A casa della Honda, che sfiorato il podio con Mir, superato da Acosta e Marquez, la Ducati ufficiale ha ritrovato entrambi i piloti protagonisti: la prima doppietta stagionale, che ha ridato serenità e certezze a tutto il gruppo. Sotto il podio abbracci e sorrisi, tra Pecco e i suoi tecnici, con Dall’Igna e Marquez, una felicità di cui si era persa memoria. “Una doppietta fantastica, sono davvero contento per Pecco e la sua squadra. Sono stati mesi difficili, ma abbiamo trovato il bandolo della matassa, anche se un po’ in ritardo - ha detto il direttore generale di Ducati Corse –. Complimenti a lui e alla squadra, che ha lavorato bene a Misano". Poi ha aggiunto: "Godiamoci il momento. Potrebbero arrivare piste difficili prima della fine, le affronteremo, ma questa è una bella cartina di tornasole".

Tutto un altro Bagnaia: che svolta nei test di Misano

La svolta dei test di Misano (un passo indietro verso la versione 2024 della Desmosedici con cui Bagnaia ha conteso il titolo a Martin) ha ridato a Pecco le sensazioni e la confidenza scomparsa, in sella alla moto. E in gara lo si è visto: in testa dal via ha incrementato il vantaggio, giro dopo giro, su Acosta veloce a portarsi alle sue spalle dopo aver superato prima Marquez e poi Mir. Pulito nelle sue traiettorie, sicuro in staccata, efficace in percorrenza di curva, tutt’altro pilota rispetto a quello visto da inizio stagione. "Ringrazio il team per il lavoro fatto", le sue prima parole, dimostrazione di come il gruppo abbia lavorato senza perdere la fiducia nella ricerca della via d’uscita. "Da Misano non abbiamo toccato nulla – ha aggiunto –, peccato non esserci arrivati prima, sarebbe stato un mondiale diverso, ma è sempre nei momenti difficili che si trovano le soluzioni, a costo di cambiare completamente strada".

Martin stende Bezzecchi e si fa male: frattura della clavicola

Per un Pecco felice, un Bezzecchi avvilito e anche dolorante. Marco, partito dalla nona casella (qualifica condizionata dalla messa a punto del freno motore e da un certo nervosismo congenito della sua moto) è stato centrato alla prima curva dal compagno di squadra Jorge Martin, colpevole di un errore in frenata. Lo spagnolo ha avuto la peggio ed è stato portato al centro medico per accertamenti. La radiografia ha rilevato la frattura scomposta della clavicola destra.