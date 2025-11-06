Quali sono le aspettative qui a Portimao? Come affronti questo weekend?

"La pista è molto particolare, è bellissima e mi ci sono sempre trovato abbastanza bene. Sono contento, spero che sia bel tempo e che ci si possa divertire un po'".

Questa come pista è più vicina alle caratteristiche dei tracciati in cui sei stato più in difficoltà oppure no?

"Non lo so onestamente, vedremo. Cercheremo di prenderla con lo stesso approccio di sempre, arrivando qui consapevoli di poter far bene. Poi ci adegueremo di conseguenza".

Quello della Malesia, aldilà del risultato finale della gara, è stato comunque un fine settimana decisamente positivo. Mi ha colpito e mi è piaciuto molto l’abbraccio tra te e Dall’Igna dopo la Sprint…

"Arrivavamo da due weekend abbastanza difficili, soprattutto l’Indonesia. E in Australia c’erano state comunque grandi difficoltà: nella gara della domenica a Phillip Island eravamo riusciti a capirci qualcosa ed eravamo riusciti a fare meglio, anche se poi comunque mi sono steso. Però stavo venendo su bene e potevo ambire a entrare nei primi sette, che era comunque un buon risultato partendo indietro. In Malesia siamo ripartiti dallo stesso punto dell’Australia, avevo un feeling migliore e riuscivo a spingere. Sabato a Sepang è stata una giornata molto positiva, siamo passati dal Q1, abbiamo fatto la pole e vinto la Sprint con un ottimo ritmo, andando via a tutti: una giornata molto dominante. Poi purtroppo la domenica non è stata una giornata altrettanto bella per via di tanti motivi: vedere l’incidente in Moto3 e poi partire… Non è stato molto positivo il tutto. Quello che è successo dopo sicuramente è passato in secondo piano, però bucare è un qualcosa che non ho mai sentito ed è capitato anche quello. E’ andata un po’ così, però appunto la gara stava andando bene e stavo riuscendo a gestire bene il distacco da Alex Marquez: aspettavo gli ultimi 5 giri per provare a tornare su, anche se comunque sarebbe stata dura. Ma la possibilità c’era ed è andata come è andata. Però rimane il positivo del weekend, quindi arriviamo qua con la stessa forza".