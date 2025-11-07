Com'è andato questo venerdì?

"Stamattina abbiamo sbagliato la scelta della gomma davanti per entrare ed eravamo un po’ in difficoltà perché non riuscivo ad avere grip e tendevo ad allargare molto le traiettorie, soprattutto nella fase di ingresso con i freni non riuscivo mai a rallentarla bene e lasciarla andare. Oggi pomeriggio con la soft davanti da subito non abbiamo fatto un time attack, ma un run con le soft-soft e il serbatoio pieno per cercare di avere qualche feedback dalla moto e dalle gomme. Ed è andata meglio da subito, mi sono trovato bene e siamo riusciti a fare un buon lavoro. Anche con la dura davanti mi sono trovato abbastanza bene anche se il tempo era poco. Alla fine il time attack è venuto bene: il primo non tanto perché c’era ancora qualche gocciolina e non sono riuscito a fare chissà quanto bene, mentre il secondo è andato abbastanza bene senza dover spingere più di tanto. Quindi la situazione al momento è positiva e dobbiamo continuare così".

Non ho capito bene la parte centrale del turno, diverse soste e nelle quali avete provato tante cose. Se mi puoi aiutare te a decifrarla. E, dato che hai parlato di soft e hard all’anteriore, se con questa temperaturar la soft all’anteriore può essere la gomma della gara della domenica…

"Oggi c’erano condizioni particolari, il grip non era dei migliori e la media per qualche motivo non funzionava. Dava meno grip della soft e chiudeva veramente tanto, quindi era difficile capirla. La soft ha tanto grip ma anche tanti movimenti: per oggi era la gomma giusta per il time attack, ma se avessi avuto una dura in più riscaldata avrei sicuramente usato quella per farlo perché mi ha dato molto feeling quando sono entrato. Nei run nella parte centrale del turno stavamo facendo delle prove perché sto usando un setting un po’ diverso rispetto a quello che usiamo qua solitamente, volevamo tenere la soft al posteriore per cercare di fare un po’ di giri ma non era facile tenere un ritmo costante perché dietro si è strappata tanto".

Le tue sensazioni quali sono per questo weekend?

"Al momento Alex Marquez è superiore, va più forte. Noi siamo in un gruppo che va dal 2° al 6°… per il momento".

"L'esordio di Bulega è stato fantastico"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Il lavoro che abbiamo svolto è positivo e sono contento delle sensazioni avute, sappiamo in che direzione andare domani. C'è da lavorare ancora perché Alex Marquez al momento è superiore, ma siamo vicini". Su Bulega: "Credo che Nicolò abbia fatto un esordio fantastico, non è da tutti. Vero che ha fatto un test a Jerez, ma non aveva fatto neanche 30 giri e le condizioni non erano ottimali. Arrivare qui, dopo una stagione con le Pirelli e in una pista non facile, ed essere a un secondo dal primo, vuol dire che è stata una giornata fantastica". Sull'atmosfera nel box: "E' difficile perché dobbiamo adattarci a situazioni che non abbiamo mai provato. Ogni volta che arriviamo su una pista non funziona quello che funzionava nella precedente. Purtroppo le mie sensazioni non sono mai costanti ed è difficile per la squadra cercare di dare la moto ottima che mi hanno sempre dato".