MotoGP, gli highlights della gara di Portimao

Tutti contenti in casa Aprilia, Massimo Rivola in particolare. Il responsabile corse di Noale aveva implorato Bezzecchi: "Dammi almeno una vittoria tranquilla", possibilmente in testa dalla partenza. Senza duelli che fanno alzare la pressione. Senza scossoni che piacciono al pubblico, decisamente meno a chi soffre al box. Detto e fatto, Marco ha azzeccato il via, ha preso il comando e non l’ha più mollato, chiudendo in testa con due secondi e mezzo di vantaggio su Alex Marquez che l’aveva battuto il giorno primo nella gara veloce. Seconda vittoria nei Gp del 2025 per il romagnolo, da sommare alle tre ottenute il sabato: la migliore annata fin qui per l’Aprilia e il suo pilota, rimasto da solo nel team ufficiale, vista la prolungatra assenza di Martin per i noti problemi di salute.

Bezzecchi consolida il 3° posto Mondiale: "Gara fantastica"

"Gara fantastica - ha detto il protagonista di Portimao - stamattina mi sentivo meglio, ieri sera abbiamo lavorato tanto nel box per sistemare i dettagli giusti. Abbiamo trovato un paio di cose che hanno reso la mia guida più fluida. Temevo molto Alex e Pedro e questo mi ha motivato molto, ma devo ringraziare soprattutto i ragazzi del box". Con i 32 punti guadagnati in Portogallo, Bezzecchi ha consolidato il terzo posto in classifica (35 lunghezze di vantaggio su Bagnaia, caduto, con un solo weekend da correre e 37 punti ancora in palio); domenica prossima, a Valencia, potrà confermarlo definitivamente, mentre il pilota della Ducati deve guardarsi anche da Acosta che lo incalza, staccato di tre punti, con il terzo posto odierno.

Altro weekend sciagurato per Bagnaia

Bagnaia ha chiuso un altro weekend sciagurato. Gli ultimi sei GP sono stati un‘altalena di prestazioni e sensazioni: doppio zero a Misano, doppia vittoria in Giappone, quattro zeri di fila tra Indonesia e Australia, quindi la vittoria nella Sprint di Sepang, seguita dalla foratura il giorno dopo, ottavo il sabato di Portimao, infine la caduta di oggi. Se l’anno scorso cadeva per vincere, quest’anno cade inspiegabilmente lottando nelle retrovie (o come oggi fuori dalla zona podio). Un enorme rebus, da mal di testa. L’unica Desmosedici ufficiale al traguardo (escludendo quella gialla di Di Giannantonio, ottavo) è stata quella di Nicolò Bulega, quindicesimo a 32 secondi dal vincitore (ma in gara ha segnato più di un giro su tempi interessanti). L’anno prossimo, oltre all’impegno nel mondiale Sbk, dovrà collaudare la Desmosedici con le gomme Pirelli che debutteranno nel 2027.