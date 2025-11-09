Introduzione

Bezzecchi è super nella domenica di Portimao: il pilota Aprilia ha dominato la gara lunga e si porta a casa un 10 e lode. Alle sue spalle Alex Marquez, che avrebbe voluto replicare la vittoria nella Sprint ma che non ha potuto nulla contro il romagnolo: 9.5 per lo spagnolo. Le pagelle di Paolo Beltramo.

