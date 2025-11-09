MotoGP a Portimao: le pagelle del GP Portogallodi p. beltramo
Introduzione
Bezzecchi è super nella domenica di Portimao: il pilota Aprilia ha dominato la gara lunga e si porta a casa un 10 e lode. Alle sue spalle Alex Marquez, che avrebbe voluto replicare la vittoria nella Sprint ma che non ha potuto nulla contro il romagnolo: 9.5 per lo spagnolo. Le pagelle di Paolo Beltramo.
Quello che devi sapere
BEZZECCHI: 10 E LODE
- Progresso costante quello della coppia Aprilia/Bezzecchi che stavolta domina dall'inizio alla fine il GP dopo aver anche preso la pole. Secondo successo in GP oltre a 3 Sprint per il fortissimo pilota romagnolo che sulla spettacolare e difficile pista portoghese che impone fluidità, ha confermato la sua fantastica crescita. Il Bez è arrivato in Aprilia come compagno del campione Martin, ha però dovuto assumersi il ruolo di primo pilota, di scelte tecniche per sviluppare la moto, di punta di un marchio storico, bello e nobile. Beh, insieme sono arrivati ad una costante eccellenza. Oggi il Bez è partito in testa e poi ha tenuto un ritmo fantastico, che ha sfiancato la resistenza e le speranze prima di Pedro Acosta, poi di un coriaceo Alex Marquez convinto dopo il successo di sabato. Una gara perfetta, a coronamento di una stagione bella, positiva, sorridente. 10 e lode per il Bez e stavolta anche per la squadra e il lavoro di affinamento fatto sabato notte e nel Warm Up.
OGURA: 7
- Buona pure la gara di Ogura, (7) tornato ai livelli di inizio stagione, settimo a tenere alto l'azzurro del team Aprilia Trackhouse dove era assente Fernandez per infortunio.
SAVADORI: 8
- Come sempre importante l'impegno di Savadori (8) che zitto zitto lavora per lo sviluppo.
ALEX MARQUEZ: 9.5
- Alex Marquez, ovvio che sperasse di vincere, ma il Bez e l'Aprilia di oggi glielo hanno impedito pur avendo il vice campione del mondo certezze tecniche e umane. Invece nonostante il suo ritmo eccellente, poco alla volta ha dovuto cedere alla forza del binomio italiano. Buonissima gara comunque per il Marquez alfiere del Team Gresini: 9.5.
ALDEGUER: 8
- Ottimo Aldeguer (8) ai piedi del podio dopo una rimonta spettacolare.
DI GIANNANTONIO: 7
- Di Giannantonio ha chiuso ottavo dopo una brutta partenza, 7. Morbidelli è invece caduto al primo giro (NG).
BAGNAIA: 4
- Bagnaia è caduto ancora in questa stagione per lui assolutamente da dimenticare (4).
BULEGA: 7
- Esordio intelligente per Bulega che ha chiuso a punti, quindicesimo, senza ripetere l'errore di sabato. Bene così, 7.
ACOSTA: 9
- Grande domenica anche quella di Pedro Acosta che non è riuscito a vincere la sua prima gara neppure oggi, ma che ha comunque aggiunto sostanza e costanza alla sua stagione con un terzo posto mai in discussione. 9, anche per il suo stile così rock'n roll.
BINDER E POL ESPARGARÓ: 7
- Gara positiva anche quella di Binder, quinto, 7, e non male come sempre Pol Espargaro che ha finito decimo, 7, considerando che non è un pilota a tempo pieno.
BASTIANINI: 4
- Male Bastianini, ma non per colpa sua visto che si è dovuto fermare per problemi alla carenatura, 4.
QUARTARARO: 8
- Come sempre Yamaha si sintetizza nel talento di Fabio Quartararo, oggi ottavo, 8, visto dove sono gli altri suoi compagni.
MILLER, RINS E OLIVEIRA: 5
- Miller, Rins e Oliveira lontani circa mezzo minuto dal vincitore e in fila dal dodicesimo posto. 5 di gruppo. E bella festa per Oliveira alla sua ultima gara in MotoGP sul suo circuito di casa.
ZARCO: 6.5; MARINI: 6
- Non bella neppure la domenica di Honda che ha messo Zarco in nona posizione dopo tanti sorpassi subiti, ma coriaceo e combattivo come sempre, 6 e mezzo. Undicesimo Marini, costante senza exploit, 6. Fermo ai box Mir (NG) e lontano oltre un minuto Chantra.
MOTO2
- Vista l'ora di fuso di differenza col Portogallo la giornata si apre con la gara della Moto2, una gara importante visto che è l'unica categoria dove ci sia ancora in ballo il titolo mondiale. Beh una prima risposta, importantissima anche se ancora non definitiva è arrivata. Diogo Moreira, il brasiliano del Team Italtrans ha infatti vinto una gara perfetta, dimostrando classe, maturità e freddezza in un giorno così importante. 10 e lode, meritato per un ragazzo che è maturato enormemente e che ha controllato lasciando sfogare Veijer e poi passandolo a pochi giri dal traguardo per vincere la sua quarta gara e aumentando il suo vantaggio sul suo unico contendente Manuel Gonzalez finito sesto dopo una gara complicata e ora lontano 24 punti. Gli basterà - sempre che a Valencia domenica prossima Gonzalez vinca - finire quattordicesimo, cioè conquistare 2 punti visto che entrambi hanno lo stesso numero di vittorie. Peccato per Gonzalez che nella seconda parte di stagione è calato troppo. Oggi 7, ha lottato ma il mondiale è quasi andato. Veijer, 10, è il terzo grande esordiente di questa stagione della Moto2 confermando la bontà dei ragazzini arrivati dalla Moto3 insieme a David Alonso e al vincitore della speciale categoria Holgado. Alonso ha conquistato un altro podio e merita 9. Dietro belle gare di Canet e Baltus, 8. Male Vietti che all'inizio ha dato spettacolo, ma poi è finito 13°, di sicuro non per colpa sua, 6. 17° Arbolino nella sua stagione pessima, 5.
MOTO3
- Terza vittoria stagionale per l'esordiente d'oro Maximo Quiles, conquistatore anche del nono podio 2025, record assoluto. 10 e lode per il pilota gestito da Marc Marquez e messo in pista da Aspar Martinez come altri giovani fenomeni tipo Alonso e Holgado. Bene anche Piqueras secondo, 9, e Furusato terzo, 8. Grandi duelli, sorpassi, errori, esagerazioni come sempre in questa categoria. Alla fine complimenti a Esteban, quarto, 8, O'Gorman sesto. Peccato per la caduta di Guido Pini e di Bertelle (4), Lunetta (6) decimo. Più indietro il rientrante Foggia, 14°, davanti a Carraro: 5. Irriconoscibile Nepa, 18°, 4.
