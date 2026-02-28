Pecco Bagnaia è intervenuto su Sky Sport a margine del sabato di Buriram, chiuso con il 13° tempo nelle qualifiche e il 9° nella Sprint Race. Di seguito la sua intervista a Sky Sport e la sintesi delle altre dichiarazioni rilasciate al media scrum

Qualche giorno fa nei test avevamo la sensazione che avevi davvero un ottimo feeling con la moto. Ora nel weekend le cose stanno andando un po' diversamente. Che spiegazione possiamo dare?

"È difficile da spiegare. La pista è quella, la moto è quella. Cambiano sicuramente le condizioni e non sto riuscendo a capirle, a sfruttarle come dovrei, ma per errore mio. Non mi sto trovando bene, ma perché ci sto mettendo più tempo del dovuto ad adattarmi alla situazione. Sicuramente il grip è meno rispetto ai test, non giri da solo e quello fa una bella differenza. E sto cercando di migliorarmi, sto cercando di capire come fare per andar meglio, ma sono io che devo farlo".

Guardando i cronologici della gara era come se mancasse una una costanza...

"Quando ti trovi in bagarre è difficile essere costanti, soprattutto in una pista dove le temperature raggiungono livelli molto alti, è più difficile. Però, appunto, ci sto lavorando. Secondo me la gara è stata sicuramente più positiva rispetto ad altri turni e che sia la base di partenza per la gara di domani. E vediamo".

La gomma soft, qualche cambiamento, aggiustamento nel warm-up... insomma, i presupposti per poterti vedere come ti abbiamo visto nei test ci sono?

"La condizione domani sarà ancora diversa. Oggi secondo me il caldo era tanto, ma giusto. Secondo me la condizione domani sarà simile e la media potrà aiutarci un po', però comunque quando parti dietro così bisogna riuscire a infilarsi nelle posizioni giuste, mettersi sempre nella posizione di attaccare e quindi bisognerà essere bravi a gestire bene le gomme".

"Facciamo fatica in staccata e inserimento"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Le condizioni sono cambiate rispetto ai test e non sono stato in grado di adattarmi. Con le gomme usate mi sentivo abbastanza a posto, nel giro secco mi manca il feeling. È diverso rispetto al 2025, con tutte le Ducati facciamo fatica a fermarci in staccata e inserimento. Abbiamo comunque preso un punto, se guardiamo alle Sprint dell'anno scorso è andata meglio. A tre giri dalla fine ho commesso un errore e sono andato lungo in curva 1, è una linea molto sottile tra staccare bene e non fermarsi affatto. Devo riadattarmi: ai test avevamo preso una direzione che qui, con questo clima e questo asfalto, non paga. È un processo lungo, ma resto sereno: accetto la situazione e cerco di migliorarmi. In fondo oggi ho fatto più punti che nelle ultime cinque gare della scorsa stagione".