Marco Bezzecchi centra la prima pole position dell'anno: a Buriram il pilota Aprilia, nonostante una caduta nel finale di qualifica, partirà davanti a Marc Marquez e a Raul Fernandez. Seconda fila con Di Giannantonio, un ritrovato Jorge Martin e Pedro Acosta. Solo 13° Pecco Bagnaia, eliminato in Q1. Alle 9 la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Era il favorito per la pole, in testa in ogni turno, Marco Bezzecchi si è confermato in qualifica firmando la seconda pole a Buriram, la decima in MotoGP. Gli sono bastati due giri per segnare il miglior tempo; Marc Marquez c’ha messo del suo per restargli incollato in una classifica che vede tre Aprilia nelle due prime file. Le moto di Noale sono in forma splendida: terzo tempo per Raul Fernandez, passato indenne dalla Q1 ("la squadra ha trovato quello che mancava"), quinto per Jorge Martin, recuperato dopo l’ultima stagione da convalescente. La Ducati piazza comunque quattro moto in top ten: oltre a Marc Marquez, secondo a 35 millesimi da Bezzecchi, anche Fabio Di Giannantonio, quarto, Alex Marquez, settimo e Morbidelli nono (scivolato in Q1).

Bagnaia eliminato in Q1, partirà 13°

Solo tredicesimo Pecco Bagnaia, bloccato in Q1, e penultimo tra le Desmosedici (solo Michele Pirro ha fatto peggio). Nel derby tra le due case italiane per ora riescono a infilarsi solo Acosta, sesto con la Ktm, e Mir, decimo con la Honda. Sorridente nonostante la scivolato all’ultimo giro, Bezzecchi sembra avere la situazione in mano: "Purtroppo ho sbagliato la curva 4, mi sono distratto per via di Morbidelli fermo, e ho forzato l’ultima staccata per recuperare. Sono scivolato anche stamattina, un altro piccolo errore ma ci sta. La moto va bene". In prima fila scatta di fianco a Marc Marquez, che in gara resta l’avversario principale. "La pole era difficile – ha detto il campione in carica -, ma l’obiettivo della prima fila era essenziale. Sono più ottimista per la gara di domenica".