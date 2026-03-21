Fabio Di Giannantonio torna in pole dopo 3 anni, 9 mesi e 21 giorni dalla sua ultima volta (Mugello 2022): il pilota romano passa il taglio del Q1 e poi beffa tutti a Goiania, precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati di Marc Marquez. Dalla seconda fila un super Quartararo con la Yamaha, 11° Bagnaia dopo una caduta a inizio turno: da quel momento Pecco non è più riuscito a trovare ritmo. Nel VIDEO sopra gli highlights delle qualifiche in Brasile. Alle 19 la Sprint Race, in diretta LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Due italiani in prima fila, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, di fianco a Marc Marquez, il pilota più temuto per come ha approcciato il primo weekend di gara in Brasile (dove non si corre da 22 anni). Fabio e Marco, una Ducati e una Aprilia, i valori tecnici sembrano più equilibrati rispetto alla gara d’apertura in Thailandia. In seconda fila spunta anche la Yamaha di un ottimo Quartararo, che nel suo giro migliore ha anche sfiorato la pole position. Quindi il redivivo Martin e Ai Ogura col quinto e il sesto tempo.

Tante cadute, a terra anche Bagnaia e Marc Marquez

Solo nono Acosta, caduto nelle prime battute, e undicesimo Bagnaia, scivolato a sua volta, rientrato in pista in mezzo alle bandiere gialle che hanno compromesso gli ultimi tentativi di migliorarsi. Tanti errori, e altrettante cadute hanno infatti segnato la qualifica. Lo stesso Marquez è scivolato arrivando lungo in curva, ma dopo aver segnato il suo miglior tempo, stessa sorte per Martin, vittima di troppa foga dopo gli ottimi tempi del mattino. Sia Di Giannantonio (tornato in pole position dopo Mugello 2022), sia Bezzecchi hanno sfruttato il turno in più, la Q1, che ha permesso a entrambi di mettersi a posto per la Q2, su una pista tecnica e insidiosa, ancora da scoprire per tutti i piloti. Con la sola eccezione di Diogo Moreira, pilota di casa, che vi ha corso in altri tempi e partirà dalla quattordicesima casella.

Bezzecchi: "Tante incognite, sarà una lotteria"

Particolarmente soddisfatto Bezzecchi, che aveva cominciato in salita, chiudendo in ventesima posizione il primo giorno di prove. "Ieri ero fermo, non capivamo nulla – ha spiegato Bezzecchi - Abbiamo dovuto lavorare fino a tardi. Sono contento, ma non mi sento fortissimo di passo perché sono scivolato questa mattina, provando la gomma media. Ci sono ancora tante incognite, sarà una lotteria, servirà anche fortuna".