Ultimo atto del weekend di MotoGP in Brasile, con i piloti che alle 19 scenderanno in pista a Goiania per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Fabio Di Giannantonio scatterà dalla pole, davanti a Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Dalla seconda fila Quartararo, Martin e Ogura. Chiamati alla rimonta Acosta (9°) e Bagnaia (11°). In Moto3 vittoria di Quiles, in Moto2 trionfo di Holgado

LA GRIGLIA DI PARTENZA