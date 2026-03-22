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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Brasile

Ultimo atto del weekend di MotoGP in Brasile, con i piloti che alle 19 scenderanno in pista a Goiania per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Fabio Di Giannantonio scatterà dalla pole, davanti a Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Dalla seconda fila Quartararo, Martin e Ogura. Chiamati alla rimonta Acosta (9°) e Bagnaia (11°). In Moto3 vittoria di Quiles, in Moto2 trionfo di Holgado

LA GRIGLIA DI PARTENZA

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GP Brasile, la gara LIVE su Sky e NOW dalle 19

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Bagnaia: "Il mio problema nella Sprint di oggi? La caduta in qualifica"

Bagnaia: 'Il mio problema di oggi? La caduta in qualifica'

Bagnaia: 'Il mio problema di oggi? La caduta in qualifica'

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Bezzecchi: "Volevo il podio, ma se guardo dove eravamo ieri... "

Martin commosso: "Ho lavorato tanto per tornare sul podio"

Martin e la buca in pista: l'idea del pilota Aprilia è geniale. VIDEO

Martin e la buca in pista: l'idea del pilota Aprilia è geniale. VIDEO

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Di Giannantonio: "Ho sbagliato e dato chance a Marc, ma sono felice"

Marc Marquez: "Mi sono ritrovato. Con questo Diggia non è stato facile"

Marquez: 'Mi sono ritrovato, ma con questo Diggia non è stato facile'

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Acosta resta in testa ma Bez si avvicina: la classifica

MotoGP, la classifica dopo la Sprint del Brasile

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Marc Marquez vince la Sprint Race: gli highlights

Di Giannantonio torna in pole: gli highlights delle qualifiche

Gresini a colloquio con Honda: sarà addio con Ducati nel 2027?

Livrea speciale per Gresini: omaggio al Brasile e a Barros

Gresini omaggia il Brasile e Alex Barros: livrea speciale a Goiania. FOTO

Gresini omaggia il Brasile e Alex Barros: livrea speciale a Goiania. FOTO

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La griglia di partenza del GP Brasile

GP Brasile, la griglia di partenza

GP Brasile, la griglia di partenza

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GP Brasile, alle 19 la gara LIVE su Sky Sport

Gran finale in Brasile, con i piloti che alle 19 scenderanno in pista a Goiania per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Splende il sole sul circuito, si dovrebbe correre sull'asciutto