GP Brasile
Fine
Warmup
- 1.M. Bezzecchi
- 2.M. Marquez
- 3.A. Marquez
GP Brasile
Fine
Warmup
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Brasile
Ultimo atto del weekend di MotoGP in Brasile, con i piloti che alle 19 scenderanno in pista a Goiania per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Fabio Di Giannantonio scatterà dalla pole, davanti a Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Dalla seconda fila Quartararo, Martin e Ogura. Chiamati alla rimonta Acosta (9°) e Bagnaia (11°). In Moto3 vittoria di Quiles, in Moto2 trionfo di Holgado
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GP Brasile, alle 19 la gara LIVE su Sky Sport
Gran finale in Brasile, con i piloti che alle 19 scenderanno in pista a Goiania per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Splende il sole sul circuito, si dovrebbe correre sull'asciutto