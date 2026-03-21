Alla fine di una giornata infinita, Marc Marquez ha vinto una gara sprint sofferta per il lungo ritardo causato dalla voragine apertasi sul rettilineo di partenza alla fine delle qualifiche. La corsa ha subito un ritardo di un’ora e venti (nel frattempo sono state posticipate le qualifiche delle altre classi) per verificare l’entità del problema, controllare il resto del tracciato, richiudere e aspettare che il cemento facesse presa. Il ritorno in Brasile 22 anni dopo l’ultima corsa sul circuito di Rio de Janeiro, rimarrà segnato da un intoppo, definito forse con troppa condiscendenza “un problema di gioventù”. Poi Marquez con una gara intensa, rifilando due/tre decimi al giro a tutti, ha riacciuffato Fabio Di Giannantonio, scattato dalla pole position, e ripagato la pazienza dell’entusiasta pubblico carioca.

Martin scatenato, vince il derby Aprilia con Bezzecchi

"Una vittoria molto importante, perché in Thailandia ho sofferto e qui ho sentito un miglioramento", ha dichiarato il campione spagnolo che punta al bis nella gara lunga di domenica. La Ducati fa doppietta e riequilibra i valori in pista, ma il terzo posto se l’è preso uno scatenato Martin (che non vedeva il podio nella baby race da novembre 2024), vincitore del derby Aprilia con il compagno di squadra Bezzecchi, quarto davanti all’Aprilia-Trackhouse di Ogura. Fuori dalla lotta Acosta (9°) e Bagnaia (8°) partiti più indietro. Lo spagnolo come Pecco ha pagato la caduta nelle qualifiche, ma il pilota della Ducati ufficiale è sembrato più efficace in gara.