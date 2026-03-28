Ottavo tempo per Pecco Bagnaia nelle Pre-qualifiche di Austin, con il torinese che ha centrato l'accesso al Q2 del sabato nonostante qualche difficoltà nel time attack. Ma con le gomme usate il due volte campione del mondo MotoGP ha messo in mostra un buon passo. Ecco cosa ha detto a Sky Sport dopo il venerdì texano

Immagino tu sia soddisfatto per essere entrato nei 10 anche se quando hai montato la soft al primo time attack c'è stato un attimo di thriller. Che cosa è successo?

"Abbiamo avuto un piccolo limite tecnico che però metteremo a posto, non ci saranno problemi per domani. Ho dovuto abortire i primi due time attack e dopo, quando sono ripartito, non potevo spingere quanto avrei voluto. Era comunque importante riuscire a entrare nei dieci e ci siamo riusciti. Diciamo che la giornata è stata abbastanza positiva, con le gomme usate riuscivo a essere veloce, costante. Qui non è mai troppo semplice riuscire a portare un lavoro con tanti giri sulle gomme perché fisicamente è abbastanza tosta per tutti e si cerca di lavorare nel migliore dei modi. Però sono soddisfatto della giornata e per domani sicuramente ci sarà da fare un passo in avanti, però siamo a buon punto".

Si può fare la Sprint con la media?

"Per me la Sprint non si farà con la media perché domani le temperature scenderanno abbastanza e uscirà fuori dalla finestra di utilizzo. Quindi sicuramente la soft sarà la gomma di domani per tutti, poi vedremo per domenica. Però mi sono trovato bene con entrambe".

Su questa pista le sensazioni della moto sono positive come ci avevi raccontato nel secondo GP della stagione?

"Secondo me sì, la moto sta funzionando bene. Anche in Brasile funzionava bene, dopo ci sono stati dei limiti. Lavorando così come stiamo facendo sicuramente ci dà più possibilità di poter lottare davanti e questa secondo me sarà la prima volta dove riusciremo a star lì".

"Credevo fosse possibile stare tra i primi 3"

"Un po' di panico? Molto! Se fossi rimasto fuori dai primi 10 avrei fatto un casino, un disastro nel box", ha scherzato Bagnaia nel media scrum. "Credevo fosse possibile stare nei primi 3 oggi, ma nel time attack abbiamo avuto un piccolo problema che mi è costato il primo tentativo e non ho potuto spingere come avrei voluto. Poi nel secondo ho solo cercato di fare un giro senza rischiare. Quel piccolo problema ha influito un po' sulla guida ma sono cose che possono capitare, per sabato sarà tutto a posto. Sono contento delle mie sensazioni e della moto ma domani dovremo fare un altro passo avanti".