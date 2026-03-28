Martin vince la Sprint di Austin. Il pilota Aprilia ha superato all'ultimo giro Bagnaia. A podio anche Bastianini, 4° prima della penalità inflitta ad Acosta per pressione gomme. Nel corso del primo giro incidente tra Marc Marquez e Di Giannantonio, con il primo che è scivolato e ha centrato il pilota VR46: nel GP di domenica lo spagnolo dovrà scontare un long lap penalty. Out anche Bezzecchi, scivolato mentre era 2°. Domenica la gara lunga alle 22, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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