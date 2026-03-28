MotoGP, Sprint Austin: vince Martin su Bagnaia e Bastianini. Out Marquez e Bezzecchi
Martin vince la Sprint di Austin. Il pilota Aprilia ha superato all'ultimo giro Bagnaia. A podio anche Bastianini, 4° prima della penalità inflitta ad Acosta per pressione gomme. Nel corso del primo giro incidente tra Marc Marquez e Di Giannantonio, con il primo che è scivolato e ha centrato il pilota VR46: nel GP di domenica lo spagnolo dovrà scontare un long lap penalty. Out anche Bezzecchi, scivolato mentre era 2°. Domenica la gara lunga alle 22, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Rivivi la Sprint Race con i nostri HIGHLIGHTS
Ora restate sintonizzati su Sky Sport Uno (oltreché su skysport.it) per interviste e approfondimenti dopo questa Sprint Race vissuta col cuore in gola dall'inizio alla fine. La MotoGP torna domani pomeriggio per il warm up in vista della gara delle 22
La classifica dopo la Sprint: Bez cade, Martin nuovo leader
MotoGP, la classifica dopo la Sprint di AustinVai al contenuto
Martin vince la Sprint (i numeri di Michele Merlino)
- 17^ vittoria Sprint, nuovo record
- Non vinceva una Sprint da 511 giorni (Malesia 2024).
- 32^ medaglia Sprint, nuovo record
- APRILIA: 8^ vittoria Sprint (3 Bezzecchi, 2 Aleix Espargarò e Vinales, 1 Martin).
Pazzesco Martin: impenna sul rettilineo e cade dopo la vittoria! Per fortuna tutto ok per il pilota spagnolo
L'ordine d'arrivo della Sprint di Austin
Jorge Martin passa Bagnaia all'ultimo giro (non senza rischi) e torna alla vittoria: sua la Sprint Race di Austin e suo il primo posto Mondiale! Sul podio anche Acosta (sotto investigazione per pressione gomme), caduti Bezzecchi, Marc Marquez e Di Giannantonio
Martin passa Bagnaia!
Si stende anche Joan Mir, stava facendo un garone
ULTIMO GIRO AL COTA!
Martin sta recuperando su Bagnaia, gli ha mangiato mezzo secondo...
Cade anche Alex Rins, che prova a riprendere la corsa
2 giri alla fine
E allora Bagnaia con un secondo di vantaggio su Martin, poi Acosta, Mir, Alex Marquez e Bastianini
CADE MARCO BEZZECCHI! Era il più veloce in pista...
3 giri alla fine
Bezzecchi ha passato Martin, ora c'è lui all'inseguimento di Bagnaia! In questo momento doppietta Italia ad Austin
Il VIDEO dell'incidente Diggia-Marquez
Problemi alla Yamaha di Toprak Razgatlioglu, costretto al ritiro
La situazione a 5 giri dalla fine
Bezzecchi ha passato Acosta e si è preso la terza posizione!
6 giri alla fine
Bagnaia con un secondo su Martin, poi Acosta e Bezzecchi, che ha appena passato Mir
Ritiro per Diogo Moreira, che è rientrato in pit lane
7 giri alla fine
Martin ha passato Mir e Acosta e si è messo all'inseguimento di Bagnaia, sembra di essere tornati per un attimo al 2024...
La situazione a 7 giri dalla fine
8 giri alla fine
Bagnaia guida il gruppo con 8 decimi su Acosta e Mir, poi Martin e Bezzecchi. Marc Marquez si è ritirato, mentre Diggia ha ripreso ma è nelle retrovie ovviamente
CADUTI DIGGIA E MARC MARQUEZ! Lo spagnolo arriva lungo in curva e scivola, facendo cadere anche il poleman. Il romano prova a riprende la corsa
Che bagarre davanti!
La partenza
Grande scatto di Bagnaia e di Marc Marquez, che dalla seconda fila si mettono rispettivamente primo e secondo! I ducatisti sfruttano un lungo in curva 1 di Diggia
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DI AUSTIN DELLA MOTOGP!
I piloti dovranno percorrere 10 giri al Cota
Via al giro di ricognizione
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Moto2
Tra poco si parte ad Austin. Ricordiamo: partenza Sprint ritardata di 10 minuti per una bandiera rossa in Moto2. Il semaforo verde scatterà alle 21.10 ora italiana
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Moto3
Penalità che invece non valgono per la Sprint Race, che parte alle 21.10 (con 10' di ritardo per una bandiera rossa in Moto2)
La griglia di partenza di domenica dopo le penalità
Penalizzati Bezzecchi e Marini: 2 posizioni in griglia domenica
Bezzecchi e Marini sono stati penalizatti con 2 posizioni in griglia nella gara di domenica per aver ostacolato con "guida lenta" Marc Marquez nelle qualifiche. Lo spagnolo invece è stato assolto per l'episodio con Bastianini, così come Ogura per quello con Bagnaia
Trackhouse svela l'Aprilia stile Usa: le FOTO della livrea per Austin
Trackhouse svela l'Aprilia stile Usa: le FOTO della livrea per il GP di casaVai al contenuto
Caos nelle qualifiche: gli episodi finiti sotto investigazione
Caos in qualifica, gli episodi sotto investigazione: coinvolti anche Bezzecchi e MarquezVai al contenuto
Di Giannantonio nuovo recordman ad Austin: tutti i primati
Di Giannantonio sfila il record della pista Vinales: tutti i primati nel MondialeVai al contenuto
Diggia: "Il giro più adrenalinico della mia vita"
Diggia e Ducati: i numeri di Michele Merlino dopo la pole
- 3^ pole in top-class (2^ quest'anno dopo il Brasile)
- 7^ prima fila in carriera
- In tutte e 3 le pole di DI GIANNANTONIO in top-class, Bezzecchi era al secondo posto (Mugello ’22, Goiania e Austin ’26)
- Per Ducati 118^ pole in top-class
- 5^ pole Ducati in questo GP, 5 negli ultimi 6 GP corsi qui, manca solo il 2024 (pole di Vinales, Aprilia)
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche MotoGP
Dalla seconda fila Bagnaia, Mir e Marc Marquez
Pole position per Fabio Di Giannantonio, che partirà in prima fila davanti a Bezzecchi e Acosta
Ben ritrovati da Austin, dove alle 21 partirà la Sprint Race del GP Stati Uniti, appuntamento da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW