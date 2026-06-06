MotoGP, GP Ungheria: highlights qualifiche

Marc Marquez ancora in pole in Ungheria dopo il weekend da dominatore della scorsa stagione: il pilota Ducati impressiona nelle qualifiche di Balaton Park, precedendo Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Italiani dalla seconda fila, con Di Giannantonio che partirà 4° davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi. 8° Jorge Martin, dalla terza fila. Nel VIDEO gli highlights con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 15 la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, domenica gara lunga alle 14

Marc Marquez non ha perso il tocco. In Ungheria ha mantenuto la pole, come l’anno scorso, resta da capire che cosa succederà in gara. Gli mancano le forze, certo non la fame agonistica ("Ieri ho gestito per avere più energia oggi, forse posso lottare per il podio"). Intanto è davanti a tutti, nonostante un’innocua scivolata al primo giro ("Errore da rookie"), tallonato da Acosta che qui invece va forte sempre. "La moto lavora bene, ma Marc sta andando fortissimo", avverte Pedro. Una bella sfida tra futuri compagni di squadra e forse sorridono anche in Ducati pensando al ragazzo di Murcia, che l’anno prossimo vestirà di rosso. Raul Fernandez, buon terzo, chiude una prima fila tutta spagnola.

Diggia, Bagnaia e Bezzecchi dalla seconda fila, Martin parte 8°

Le Aprilia inseguono: Bezzecchi ha sbagliato il suo giro migliore (poteva fare un bel passo avanti), nel terzo settore, dove ha perso le sue chance con un dritto che l’ha mandato fuori pista; poi non ha più saputo ripetersi. Piccola consolazione: Jorge Martin, il suo avversario diretto in classifica, non ha fatto meglio (ottavo). Tra i due sfidanti al vertice del mondiale, si è inserito Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Buone notizie per Bagnaia, passato dalla Q1, non senza apprensione: partirà dalla seconda fila col quinto tempo, di fianco a Di Giannantonio, quarto, uno che in prova non delude mai. Luca Marini, nono e primo delle Honda, ha tenuto dietro Ogura, la quarta Aprilia in top ten.