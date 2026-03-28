Fabio Di Giannantonio centra ad Austin la seconda pole consecutiva dopo il Brasile, firmando anche il nuovo record della pista al Cota. Qualifiche caotiche: alla fine vengono penalizzati Bezzecchi e Marini con 2 posizioni in griglia domenica per aver rallentato Marc Marquez. Nel VIDEO gli highlights con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 21 di nuovo in pista (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) per la Sprint Race

"Una qualifica tosta, ma positiva. Un passo avanti rispetto a venerdì", il commento di Marco Bezzecchi, che si è assicurato la prima fila col secondo miglior tempo, dietro a Fabio Di Giannantonio, che ha replicato il risultato di una settimana prima in Brasile, a conferma di uno stato di forma eccezionale in sella alla Ducati ufficiale della VR46. Due italiani davanti a tutti come a Goiania, anche se lo Steward Panel ha retrocesso il pilota dell’Aprilia di 2 posizioni nella gara lunga di domenica per aver rallentato Marc Marquez, 'graziato' invece per l'episodio con Bastianini. Gran lavoro per la “Var” del Motomondiale, che ha rivisto anche il giro di Bagnaia (senza infliggere penalità a Ogura), uscito da solo dopo il cambio gomma per poi ritrovarsi il resto del gruppo davanti, ancora in fase di lancio. L’ex campione del mondo ha poi segnato il quarto tempo, comunque un passo avanti rispetto alle prime due gare della stagione.

Penalizzato anche Luca Marini

Anche Luca Marini è stato penalizzato per aver rallentato Marquez (nello stesso episodio che ha visto coinvolto Bezzecchi): il pilota Honda partirà nono nella Sprint e 11° nella gara lunga di domenica. In casa Honda brilla soprattutto Joan Mir, quinto classificato. Solo sesto Marc Marquez sulla pista dove ha conquistato 8 pole position in passato, ma il campione della Ducati sconta i postumi della brutta caduta di venerdì che l’ha lasciato incerottato e dolorante al collo e alla schiena. Settimo Jorge Martin, con la seconda Aprilia ufficiale