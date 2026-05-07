Bagnaia: "Momento difficile per me e Ducati, ma io ci credo sempre"

Nel VIDEO le parole di Pecco Bagnaia a Sky Sport alla vigilia di Le Mans: il torinese parla del momento difficile, suo e di Ducati, ma non ha intenzione di arrendersi: "Sono un romantico e quando inizia un nuovo GP credo sempre nel nostro potenziale"

Partiamo dai test di lunedì di Jerez, avevi detto: 'Questa carenatura mi piace, speriamo riescano a portarcela a Le Mans'. Qual è la risposta?

"Credo che ci possa essere, ma non abbiamo tante unità. Quindi, in caso di condizioni miste, non penso che la utilizzeremo: essendo poche, non bisogna rovinarle in vista di Barcellona, che è una pista dove la parte aerodinamica fa più la differenza. Non penso che qua la utilizzeremo, però vedremo".

Lascio stare un po' la moto adesso e mi concentro su di te, perché sono sempre curioso di sapere il tuo stato d'animo quando arrivi a un Gran Premio, come lo vivi... Il momento non è facilissimo, ovviamente.

"È un momento abbastanza difficile per Ducati in generale, che non sta sicuramente funzionando come ci saremmo aspettati. Purtroppo io è più di un anno che sono in questa situazione qua, quindi fatico abbastanza ed è strano perché quest'anno sulla moto mi sento meglio, ho più feeling soprattutto sul davanti, ma continuo a non riuscire a fare quello che vorrei. Abbiamo una moto abbastanza nervosa in staccata. Si è visto nella mia caduta a Jerez, devi essere estremamente preciso perché lei tende a muovere tanto e non è più la Ducati che stacchi fortissimo, entri fortissimo e rimani lì. Un po' come è riuscito a farla funzionare Alex Marquez a Jerez, che è riuscito a far questo. Quindi è un momento complicato ma, come ho detto più di una volta, sono un romantico e onestamente credo sempre nel fatto di arrivare al Gran Premio e andare davanti. Ci credo sempre, so che il potenziale per stare davanti ce l'abbiamo e bisogna solo trovare la quadra".

Pecco, inevitabilmente c'è un po' di demotivazione o no?

"Dal mio punto di vista no. Arrivo sempre molto carico. Poi è ovvio che, se inizi un weekend e fai molta fatica, sai che dovrai lavorare tanto e non è facile, però onestamente da parte mia no".