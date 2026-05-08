- 1.L. Marini
- 2.F. Di Giannantonio
- 3.P. Acosta
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP a Le Mans
La MotoGP torna in pista a Le Mans per le Pre-qualifiche, LIVE dalle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Nelle prove libere della mattina miglior tempo a sorpresa di Luca Marini su Honda, davanti a Di Giannantonio. Più indietro Marc Marquez (9°), Bezzecchi (14°) e Bagnaia (16°)
La classifica dei tempi delle FP1 a Le Mans
Inizio un po' in sordina per le due Ducati ufficiali di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, rispettivamente 9° e 16°, e per l'Aprilia di Marco Bezzecchi, 14°
Luca Marini a sorpresa ha registrato il miglior tempo nelle prove libere della mattinata: il pilota Honda, che ha montato gomme nuove nel finale di sessione, ha preceduto Fabio Di Giannantonio, lui invece in grado di fare il tempo con gomme usate
La situazione meteo: oggi splende il sole a Le Mans, ma nella notte potrebbe piovere, con le FP2e le qualifiche di domattina che potrebbero anche disputarsi su asfalto umido. La Sprint MotoGP potrebbe essere invece asciutta, mentre ad oggi le previsioni per domenica ci portano a pensare che le gare saranno tutte sul bagnato
Sul circuito Bugatti si inizia a fare sul serio: in palio ci sono i primi dieci pass per il Q2 del sabato, che potrebbe anche disputarsi su pista bagnata
Ben ritrovati da Le Mans, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW