Nel VIDEO gli highlights di un GP Catalunya maledetto, funestato da due brutti incidenti, uno di Alex Marquez e l'altro di Johann Zarco (entrambi rimasti sempre coscienti e in ospedale). A vincere, dopo la terza partenza, è Fabio Di Giannantonio. Martin cade ancora dopo un contatto con Raul Fernandez e Bezzecchi allunga a +13 in classifica

La folle domenica di Barcellona, alla fine ha premiato Di Giannantonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Un bollettino di guerra: due piloti in ospedale, gara a singhiozzo, tra incidenti e ripartenze. Animi agitati anche all’ultimo via, il terzo di una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti.

L'incidente Alex Marquez-Acosta

La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa, combattuta, fino al dodicesimo giro. Poi il botto: la moto di Acosta, in testa, rompe e rallenta, Alex Marquez lo centra di striscio, evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto picchia e si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull’asfalto, uno centra Di Giannantonio che cade e rientra al box tendendosi il braccio. Bandiera rossa. Attimi di apprensione, le telecamere evitano la zona dello scontro. In pista e sugli spalti cala il gelo. Alex è sveglio, ma viene portato via in ambulanza.

Anche Zarco in ospedale, Martin steso da Raul Fernandez

Al secondo via, Zarco tampona Marini alla prima staccata, nella carambola ci finisce in mezzo Bagnaia, ma è il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata. Altra bandiera rossa, altra partenza, la terza: anche qui succede di tutto. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin, a fine corsa (accorciata a 12 giri) il suo compagno di squadra, Ai Ogura, farà altrettanto con Acosta che in ogni frazione ha provato a vincere, scattando bene, portandosi davanti, ma nemmeno stavolta il pilota della Ktm riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a dargli un dispiacere, come in Francia la settimana prima (seconda vittoria per il romano della Ducati VR46).

Bezzecchi (5°) guadagna punti in classifica

Lo spagnolo cede nel finale, lo superano anche Mir e Aldeguer, poi Ogura con un sorpasso troppo ottimista lo manda nella ghiaia. Il giapponese verrà squalificato; Bagnaia sale al quarto posto, Bezzecchi, dietro di lui, guadagna 11 punti su Martin, infuriato per l’epilogo di questa domenica che verrà ricordata per la sua dinamica folle, gli incidenti, la paura.