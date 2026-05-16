Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Barcellona (Catalunya)

MotoGp fotogallery
25 foto

Jorge Martin scivola nel corso del terzo giro della Sprint Race di Barcellona e il suo compagno di squadra Bezzecchi, 9° al traguardo, allunga di un solo punto in classifica: ora i piloti Aprilia sono separati da 2 punti. Acosta scavalca Di Giannantonio e si riprende la terza posizione, 5° Ogura. Gara lunga domenica alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

ALTRE FOTOGALLERY

Bezzecchi scivola in Q2: scatterà 12° a Barcellona

foto-video

Caduta per Marco Bezzecchi nelle qualifiche del GP Catalunya a Barcellona. Il pilota Aprilia ha...

17 foto

Griglia partenza Barcellona: Sprint alle 15 su Sky

motogp

Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona. Alle spalle del pilota Ktm ci sono Morbidelli e...

23 foto

MotoGP, la possibile griglia piloti per il 2027

MotoGp

Gli annunci per il momento sono congelati e lo saranno finché non sarà completato l'accordo tra...

23 foto

GP Barcellona: chi è al Q2 e chi passerà dal Q1

MotoGp

È Pedro Acosta il migliore nelle Pre-qualifiche di Barcellona. Il pilota Ktm ha preceduto Alex...

12 foto

Martin, la ricostruzione della caduta a Barcellona

MotoGp

Brutta caduta nelle Libere 1 a Barcellona per Martin. Scivolata ad alta velocità in curva 12 per...

15 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Oncu pole in Supersport. Salvador 1° in Sportbike

    round rep. ceca

    Seconda pole position in stagione per Oncu nella classe Supersport, battuto il precedente record...

    Sbk, Gerloff precede Bulega nelle Libere a Most

    round rep. ceca

    Miglior tempo per la Kawasaki di Gerloff nelle prove libere della Superbike a Most. Il texano...

    Bastianini verso Trackhouse, Mir andrà in Gresini

    verso il 2027

    La griglia del Mondiale MotoGP 2027 sta per essere completata, grazie alle ultime news che...