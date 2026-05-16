Jorge Martin scivola nel corso del terzo giro della Sprint Race di Barcellona e il suo compagno di squadra Bezzecchi, 9° al traguardo, allunga di un solo punto in classifica: ora i piloti Aprilia sono separati da 2 punti. Acosta scavalca Di Giannantonio e si riprende la terza posizione, 5° Ogura. Gara lunga domenica alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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