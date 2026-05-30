Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921: prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Jorge Martin. A seguire le Ducati: Marc Marquez, al rientro, aprirà la seconda fila, davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla 7^ casella Fabio Di Giannantonio. Nel VIDEO gli highlights delle qualifiche con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 15 c'è la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Aprilia si è presa tutta la prima fila, mai successo prima. L’eroe del giorno è però Marco Bezzecchi, superlativo nell’abbattere il muro del tempo, un minuto e 44, che sembrava impossibile da abbassare. Pole e record, momento storico per lui e il team, che esplode di gioia al box (l‘ultima pole in top class di Noale al Mugello, risale al 1999, l’anno della bicilindrica 500 guidata da Harada). La risposta Aprilia alla supremazia Ducati del giorno prima è immediata (la casa di Borgo Panigale non mancava la prima fila sulla sua pista test dal 2011). Da rivedere il giro del leader del Mondiale, che ventiquattro ore prima ave detto: "Sul giro veloce mi manca qualcosa". Oggi ha messo tutto insieme, con un controllo impeccabile della sua moto, nemmeno una sbavatura, un missile nero tra le colline di Scarperia. "Ho chiuso gli occhi per metà pista", ha spiegato Bezzecchi, che ha voluto ricordare Alex Zanardi, morto di recente, con un casco a lui dedicato: "Ci tenevo. E’ stato un uomo incredibile, non solo nello sport, ma anche per i suoi valori di vita".

Prima fila tutta Aprilia, le Ducati inseguono

Successo pieno per l’Aprilia. Al suo fianco Bezzecchi, trova Raul Fernandez (passato dalla Q1) e Jorge Martin, che torna in ‘front row’ dopo 574 giorni. "Lui c’ha messo il cuore, ma dietro c’è anche tutto il lavoro di squadra - ha spiegato Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing -. E che velocità, 369 km orari, un bella soddisfazione per i nostri tecnici". La prima Ducati è quella di Marc Marquez che, nonostante sia acciaccato, ha tirato fuori un giro quasi perfetto, tranne che per un errore alle curve Biondetti che gli ha fatto perdere il vantaggio che stava accumulando su Bezzecchi. Alle sue spalle Aldeguer e Bagnaia, solo settimo Di Giannantonio che ieri aveva firmato il tempo più veloce in Pre-qualifica. Ottava posizione per il sorprendente Diogo Moreria, brasiliano campione del mondo della Moto 2, al debutto in MotoGP.