Pecco Bagnaia, sicuramente è stata una giornata complicata. Per quale motivo?

"Non siamo entrati nei dieci perché alla penultima curva, quando l'ho inserita, mi è partita dietro. Ho perso 4 decimi, che erano abbastanza per poter stare nei dieci. Però fatico tanto col grip dietro, non mi aspettavo onestamente questa situazione qua perché l'anno scorso non era una pista molto 'consumosa' e quindi pensavamo che non avremmo avuto problemi. Invece il mio problema di quest'anno, che è una costante, è l'avere poco grip, si è dimostrato essere un problema grosso. Sia a inizio turno, oggi pomeriggio, che sono partito e con la media dietro a sinistra non riuscivo minimamente a portar dentro velocità, e anche nel time attack perché alla fine ho spinto tanto, ma mi manca proprio l'ultima fase dell'ingresso. Quando provo a inserirla un po' più forte mi parte da sola, senza gas, e questo è un limite enorme in una pista così stretta dove devi farla girare tantissimo nella fase di neutro. Ed è difficile da intendere, perché a guardare i dati solo Marc è in una situazione simile alla mia, tant'è che a vedere il giro in telemetria, quel giro lì che mi è partita, fino alla penultima curva eravamo pari. Però vedi i dati di Diggia, per dire, riesce ad aver tantissimo grip. Quindi è qualcosa che dobbiamo capire, lavorarci, perché qua è fondamentale, più che in tante altre piste, riuscire ad avere una moto che non ti parta da sola. Solitamente è un qualcosa che a volte aiuta, perché ti aiuta a farla girare, ma in questo caso no perché sono tutti ingressi con velocità dove devi portarla in angolo presto, ma devi farla girare tanto. Se ti parte da sola dietro non riesci a farlo, quindi è tosta".

Naturalmente per domani sarà fondamentale entrare in Q2, quello è già il primo obiettivo, no?

"Assolutamente, sarà fondamentale".

Qui si fa fatica a passare…

"Guarda, oggi quando a inizio turno ero dietro a Diggia, era più in difficoltà di me in quel momento lì, e non riuscivo minimamente a passarlo. Quindi sì, bisogna partire davanti, bisogna azzeccare la partenza. Sono molto contento che dalla modifica che abbiamo fatto al Mugello di domenica, qui le partenze sono state perfette, quindi quello è un aiuto. Però bisogna che ci mettiamo a posto perché in gara più vai avanti, più scaldi la gomma dietro, se questo è il problema diventa difficile".

L'ultima cosa sulla prima curva, perché molti piloti l'hanno indicata come il punto più critico di tutto il circuito.

"Sì perché hanno rifatto l'asfalto, però per qualche motivo non si sta in piedi. Alla 7, per dire, anche lì l'hanno rifatto, però va abbastanza bene. Alla 1 freni, entri, quando inizi a portare l'angolo dentro, davanti chiude proprio da mancanza di grip. E può essere anche un problema nella prima curva della gara perché te arrivi, stacchi forte per metterti davanti, e ti trovi a non avere grip. Quindi tosta, anche se guardi i dati vedi tantissimo bloccaggio della ruota davanti, e bisogna un attimo mettersi a posto anche lì".