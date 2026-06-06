GP Ungheria
Fine
Prove Libere 2
- 1.P. Acosta
- 2.F. Di Giannantonio
- 3.R. Fernandez
GP Ungheria
Fine
Prove Libere 2
MotoGP, qualifiche e pole del GP Ungheria in diretta LIVE
Inizia un super sabato in Ungheria con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche: tra i piloti impegnati in Q1 che proveranno a conquistare gli ultimi due pass per il Q2 c'è anche Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race: emozioni da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Acosta il più veloce nelle Pre-qualifiche
Balaton Show: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50
Super sabato in Ungheria con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista al Balaton per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.