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  1. 1.P. Acosta
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MotoGP, qualifiche e pole del GP Ungheria in diretta LIVE

Inizia un super sabato in Ungheria con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche: tra i piloti impegnati in Q1 che proveranno a conquistare gli ultimi due pass per il Q2 c'è anche Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race: emozioni da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I QUALIFICATI AL Q2 E CHI DEVE PASSARE DAL Q1

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GP Ungheria su Sky: tra poco le FP2, poi le qualifiche

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Bagnaia costretto a passare dal Q1: i 10 qualificati al Q2

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Acosta il più veloce nelle Pre-qualifiche

Sprint Race in programma alle 15

Come sempre la giornata di sabato verrà chiusa dalla Sprint Race: semaforo verde alle 15, emozioni da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Balaton Show: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50

Super sabato in Ungheria con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista al Balaton per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.